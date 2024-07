Biznesowy gigant wycofuje się z igrzysk po zbrukaniu "Ostatniej Wieczerzy"

W piątkowy wieczór odbyła się ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Francuzi przygotowali to wydarzenie z rozmachem, ale nie brakowało kontrowersji. Podczas widowisk artystycznych przedstawiono parodię obrazu "Ostatnia wieczerza" namalowanego przez Leonardo da Vinciego. W postaci Jezusa i apostołów wcieliły się m.in. draq queen, co miało zostać odebrane jako oddanie szacunku dla odmienności płci i kultury. Jak nietrudno się domyślić, część osób przyjęło taką parodię z ciekawością i aprobatą, a druga część wyraziła sprzeciw i poczuła się urażona.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy w siatkówce jest spalony? Co Polacy wiedzą o tej dyscyplinie sportu?

"Potrafią obrzydzić nawet ceremonię otwarcia IO" - napisał były premier RP Mateusz Morawiecki. "Skrajny brak szacunku dla chrześcijan" - dodał Elon Musk, właściciel portalu X i amerykański przedsiębiorca. "Wiedzieliśmy, że sytuacja się pogarsza, ale nie przypuszczaliśmy, że będzie aż tak źle. Coraz więcej ludzi budzi się i widzi, jak Europa jest podbijana przez propagandę LGBT i satanistyczną" - to z kolei opinia Igora Dodona, prezydenta Mołdawii.

"Obrzydliwe rozpoczęcie Igrzysk. To jest promocja sportu, a nie obnażanie i marsz LGBT" - napisał piłkarz ręczny Kacper Adamski, jasno wyrażając swoją opinię na temat tego wystąpienia. Lista osób czy firm oburzonych odtworzeniem obrazu da Vinciego jest jednak znacznie dłuższa.

Amerykański gigant wycofuje się z igrzysk po ceremonii otwarcia. "Byliśmy zszokowani"

Jedną z takich firm jest amerykańskie przedsiębiorstwo C Spire, gigant w sferze telekomunikacyjnej oraz technologicznej. "Byliśmy zszokowani kpiną z Ostatniej Wieczerzy podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. W związku z tym C Spire wycofuje swoje reklamy z igrzysk" - czytamy w krótkim oświadczeniu na portalu X. "C Spire nadal wspiera naszych sportowców, którzy tak ciężko pracowali, by być częścią igrzysk. Nie będziemy jednak częścią obraźliwej i niedopuszczalnej kpiny z Ostatniej Wieczerzy" - dodała Suzy Hays, prezeska i dyrektor generalna firmy.

Reakcja C Spire spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony wielu internautów. "Bóg nie będzie wyśmiewany. C Spire wyznaczył zdroworozsądkową, właściwą granicę. Jestem dumny, że firma z siedzibą w Missisipi postawiła na swoim" - napisał Tate Reeves, gubernator wspomnianego stanu. "Nigdy nie byłem bardziej dumny z firmy, dziękujemy za reprezentowanie wartości swoich klientów", "szacunek", "świetna decyzja", "oby więcej firm poszło w wasze ślady" - to część z komentarzy internautów.

Nie należy wykluczać, że inne wielkie firmy pójdą śladem C Spire w trakcie igrzysk.