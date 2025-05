Cracovia żegna się z trenerem! Kto za niego? To może być absolutny hit

W piątkowy wieczór meczami Stali Mielec z Radomiakiem Radom i Śląska Wrocław z Jagiellonią Białystok rozpocznie się przedostatnia w tym sezonie 33. kolejka ekstraklasy. W ligowej stawce są zespoły, które do końca sezonu nie muszą się już martwić o ligowy byt, ale nie mają także już szans na grę w europejskich pucharach. W tym gronie jest Cracovia.

Piłkarze ze stolicy województwa małopolskiego jesienią byli jedną z rewelacji rozgrywek. W 18 meczach zgromadzili 31 punktów - tracili tylko siedem oczek do liderującego Lecha Poznań, pięć do drugiego Rakowa Częstochowa, cztery do trzeciej Jagiellonii Białystok i tylko punkt do czwartej Legii Warszawa.

Wiosna w wykonaniu "Pasów" jest jednak całkowitym odwróceniem tendencji. W 14 dotychczasowych meczach zdobyli zaledwie 14 punktów. Gorzej w 2025 roku punktują tylko Widzew Łódź, Stal Mielec i Puszcza Niepołomice. Cracovia zajmuje ósme miejsce w ligowej tabeli i do podium traci aż 14 punktów.

W dwóch pozostałych do końca sezonu meczach zagra z Legią Warszawa (18 maja) i Zagłębiem Lubin (24 maja). Już teraz wiadomo, że będą to pożegnalne spotkania dla pierwszego trenera. O wszystkim poinformowano na oficjalnej stronie internetowej.

"Po zakończeniu obecnego sezonu PKO Bank Polski Ekstraklasy trener Dawid Kroczek przestanie pełnić funkcję szkoleniowca pierwszego zespołu Pasów" - napisano, dodając że trener do tej pory poprowadził Cracovię w 40 meczach. Wygrał 15 z nich, 10 zremisował, a 15 przegrał. "Dziękujemy Trenerowi za profesjonalizm, codzienną pracę i zaangażowanie w rozwój zespołu" - dodano.

Niewykluczone, że Kroczka przy ul. Kałuży zastąpi Jan Urban, który według "Przeglądu Sportowego" jest jedną z rozważanych opcji.

Dawid Kroczek był trzecim trenerem Cracovii w ciągu ostatnich ośmiu lat. Od 2015 roku krakowski klub prowadzili tylko Jacek Zieliński (2015-2017 i 2021-2024), a także Michał Probierz (2017-2021).