Hiszpanie ogłaszają: Lewandowski wraca i znów chce wszystko zakończyć

W obliczu wygranej Realu Madryt 2:1 z Mallorcą FC Barcelona musi w czwartkowy wieczór wygrać na wyjeździe z Espanyolem, żeby zapewnić sobie mistrzostwo Hiszpanii. Po tym jak Ferran Torres musiał przejść operację usunięcia wyrostka robaczkowego, to wiele wskazuje na to, że w podstawowym składzie na Cornella El-Prat wybiegnie Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski zakończy walkę o mistrzostwo Hiszpanii?

"Lewandowski chce rozstrzygnąć o kolejnym tytule mistrzowskim w derbach" - ogłosił kataloński "Sport", podkreślając jednocześnie, że od pierwszej minuty mecz może rozpocząć Dani Olmo na pozycji fałszywej "9".

"Stadion Espanyolu był już talizmanem dla Polaka po tym, jak dwa jego gole przyczyniły się do ostatniej wygranej z Espanyolem (4:2), która matematycznie dała tytuł Barcelonie Xaviego. Lewandowski po raz kolejny ma nadzieję, że jego gole zakończą rozgrywki La Liga" - dodano, odnosząc się do spotkania sprzed dwóch lat, które zakończyło się wtargnięciem na murawę kibiców gospodarzy i ucieczką piłkarzy Barcelony do szatni. A jak na derby przystało, tak i w tych nie zabraknie emocji, bo Barcelona gra o mistrzostwo, a Espanyol o utrzymanie.

W grze jest także walka o trofeum króla strzelców. Kylian Mbappe ma obecnie 28 bramek w lidze, a Robert Lewandowski 25. Jednocześnie Polak ma ciągle do rozegrania trzy mecze, a Francuz dwa. "36-letni napastnik chce udowodnić, że nie stracił nosa do bramek i że w przyszłym sezonie po przedłużeniu kontraktu, znów będzie filarem zespołu Flicka" - podsumowano.

W sumie w obecnym sezonie Robert Lewandowski zdobył 40 bramek i zanotował 3 asysty w 49 meczach dla FC Barcelony we wszystkich rozgrywkach.

Mecz Espanyol - FC Barcelona zostanie rozegrany w czwartek 15 maja o godz. 21:30. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.