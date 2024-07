Wygrała dwa gemy ze Świątek i publiczność oszalała. Euforia i buczenie

Wychodzącą na kort przed poniedziałkowym spotkaniem Igę Świątek powitały bardzo głośne brawa. Jak przystało na tenisistkę, która wygrała cztery z pięciu ostatnich edycji Roland Garros, który rozgrywany jest na tych samych kortach, na których teraz toczy się turniej olimpijski. Potem liderka światowego rankingu jednocześnie i łamała serca francuskiej publiczności, deklasując reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6:1, 6:1, i je podbijała za sprawą efektownej gry.

Choć niespełna 22-letnia Parry zajmuje 59. miejsce w światowym rankingu, to nie jest na razie szerzej znana kibicom. Na koncie ma jedynie wygrane turnieje WTA w deblu, a w Wielkim Szlemie indywidualnie nigdy nie przeszła trzeciej rundy.

Teraz, w drugiej rundzie igrzysk, trafiła najgorzej jak mogła - na pierwszą rakietę świata, która najlepiej czuje się właśnie na paryskiej mączce. I choć nigdy wcześniej z tenisistką Tomasza Wiktorowskiego nie grała, to raczej tylko najwięksi fani zawodniczki z Nicei brali pod uwagę inny scenariusz niż pewne zwycięstwo zdecydowanej faworytki.

O tym, jaką renomę ma Świątek w stolicy Francji, widać było już przy powitaniu. To ona otrzymała wówczas większe brawa niż rywalka, ale już po pierwszej akcji wygranej przez Parry rozległa się wrzawa, która potwierdziła, że to ta zawodniczka może liczyć na podwójne wsparcie miejscowej publiczności. Nie tylko jako Francuzka, ale i przysłowiowy Dawid w starciu z Goliatem.

Świątek podbiła serca kibiców m.in. uderzeniem tyłem pod koniec czwartego gema. Gdy na tablicy wyników widniało 4:0 dla Polki, to po raz pierwszy rozległo się głośne "Parry, Parry". Dla przeciwwagi odzywali się też pojedynczy kibice Świątek, ale przewaga liczebna francuskich fanów była przygniatająca.

Publiczność cieszyła się mocno dosłownie każdym punktem zdobytym przez Parry. Tak, jakby był na wagę złota. A najwięcej pod tym względem działo się w szóstym gemie - gdy wydawało się, że Francuzka zdobyła punkt na wagę zapisania na swoim koncie pierwszego gema, to najpierw znów była wrzawa, która zaraz potem zamieniła się w buczenie, bo sędzia zmieniła zdanie po sprawdzeniu śladu. Nieco później znów było słychać skandowanie "Parry, Parry" i jęk zawodu, gdy Świątek się wybroniła i ponownie doprowadziła do wyrównania.

Ostatecznie publiczność została nagrodzona - gdy Parry wygrała tego gema, to kibice krzyczeli z radości i w ruch poszły francuskie flagi. W użyciu były potem jeszcze tylko raz - gdy ich reprezentantka wygrała jednego gema w drugiej odsłonie. Na koniec jednak fani tenisa potrafili też docenić kunszt Polki i nagrodzili ją głośnymi brawami, gdy tradycyjnie dziękowała za doping.

Jednak zarówno na trybunach, jak i na trybunie prasowej widać było, że tego dnia mecz Świątek z Parry to tylko przedsmak tego, co zaplanowane było na korcie centralnym później. Wśród publiczności było sporo hiszpańskich flag, a przedstawiciele mediów stopniowo schodzili się, by mieć zajęte miejsce podczas hitowego meczu Rafaela Nadala z Novakiem Djokoviciem, który był następny w kolejce na tym obiekcie.

Natomiast Świątek może się już przygotowywać do trzeciej rundy, w której zmierzy się z Xinyu Wang. Chinka na igrzyskach ograła już dwie rozstawione zawodniczki: Jelenę Ostapenko oraz Dianę Sznajder.