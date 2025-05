To już oficjalne! Gwiazda Ekstraklasy odchodzi z klubu

Dla Benjamina Kallmana bieżący sezon jest absolutnie najlepszy w dotychczasowej karierze w Ekstraklasie. Fin już w poprzednim potrafił wykręcać niezłe liczby, bo strzelił wówczas dziewięć goli i zanotował siedem asyst. Jednak w bieżących rozgrywkach wyniósł zapewniane przez siebie konkrety na jeszcze wyższy poziom. Strzelił siedemnaście goli w dotychczasowych 32 meczach, co daje mu trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców. Ulega w niej Mikaelowi Ishakowi z Lecha Poznań (21 goli) oraz Efthymisowi Koulourisowi z Pogoni Szczecin (26 goli), ale ma dodatkowo osiem asyst. Więcej niż Szwed i Grek razem wzięci (7).

Kallman odchodzi z Cracovii. Niekoniecznie z Ekstraklasy?

Od wielu miesięcy było niemal pewne, że napastnik odejdzie z Cracovii po zakończeniu sezonu. Jego kontrakt wygasa w czerwcu tego roku, a o przedłużeniu nie było nawet zbyt wiele pogłosek. Teraz opuszczenie przez niego Krakowa oficjalnie potwierdził klub w komunikacie temu poświęconym. To jednak nie musi być koniec przygody Fina z Ekstraklasą. Kilka dni temu pojawiały się informacje, że zainteresowana jego sprowadzeniem ma być Pogoń Szczecin, a kto wie czy i Legia Warszawa, z którą w przeszłości Kallman wielokrotnie był łączony, nie przypomni sobie o nim. Szczególnie gdy jest do wzięcia za darmo.

Cracovia przeprowadza remont. Trener też się zmieni

To niejedyny piłkarz, jaki po sezonie opuści Cracovię. Spod Wawelu wyniosą się także Patryk Sokołowski oraz Arttu Hoskonen. Pierwszy z nich to 30-letni środkowy pomocnik, który dość często grał w wyjściowym składzie (29 meczów, 1 gol). Z kolei Hoskonen to rodak Kallmana, grający na środku obrony. Jego rola była najmniejsza ze wszystkich odchodzących, bo rozegrał zaledwie niecałe 1000 minut w Ekstraklasie.

Dodajmy jeszcze, że oprócz trzech zawodników "Pasy" żegnają się też z trenerem Dawidem Kroczkiem. Cracovia pod jego wodzą była rewelacją jesieni, ale na wiosnę znacznie osłabła (zaledwie trzy zwycięstwa i łącznie czternaście punktów w czternastu meczach w 2025 roku).