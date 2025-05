Messi ruszył do sędziego po szalonym meczu. "Odejdź natychmiast!"

Bieżący sezon MLS to dla Interu Miami kolejna próba sięgnięcia po tytuł mistrzowski. Najeżony byłymi gwiazdami FC Barcelony zespół w poprzednich rozgrywkach był najlepszy w fazie zasadniczej, ale potem w play-off sensacyjnie odpadł z Atlantą United. Właściciel David Beckham zatrudnił nawet nowego trenera, bez zaskoczenia także byłego piłkarza Barcelony, a konkretnie Javiera Mascherano. Jednak Argentyńczyk jak dotąd nie spisuje się wybitnie.

Inter Miami znów nie wygrał. Kryzys

Początek miał znakomity, Inter pod jego wodzą wygrał osiem z pierwszych dziewięciu spotkań. Jednak im dalej w las tym gorzej. Z ostatnich ośmiu spotkań zespół z Florydy wygrał tylko dwa, za to aż cztery przegrał. Odpadł przy okazji w półfinale Pucharu Mistrzów CONCACAF (północnoamerykański odpowiednik Ligi Mistrzów) z Vancouver Whitecaps, przegrywając 0:2 i 1:3. Z kolei w lidze tym razem nie dali rady San Jose Earthquakes.

Leo Messi i spółka zremisowali na wyjeździe 3:3 w absolutnie szalonym meczu. Już po trzech minutach było 1:1, a do przerwy to Earthquakes prowadzili 3:2. W drugiej połowie Interowi udało się wyrównać za sprawą drugiego w tym meczu gola Tadeo Allende, ale na zwycięskiego gola stać ich po prostu nie było. Możliwe, że udałoby im się go strzelić, gdyby w samej końcówce sędzia odgwizdał faul na Leo Messim tuż przed polem karnym. Nie byłoby oczywiście z tego jedenastki, ale dla Argentyńczyka rzut wolny z takiej pozycji wcale nie jest dużo gorszą sytuacją.

Messi wściekł się na sędziego. Aż musiał interweniować trener rywali

Gwiazdor co oczywiste nie był zadowolony z braku gwizdka sędziego i już po zakończeniu meczu postanowił dać to jasno do zrozumienia. Internet obiegły nagrania, jak Messi kłóci się z arbitrem i niezbyt elegancko go określa. - To był faul! Jesteś mięczakiem! - krzyczał Argentyńczyk. Sędzia pokazał mu za to żółtą kartkę. To jednak nie był koniec. Kilka chwil później Messi znów się do niego zbliżył i zaczął wykłócać, na co arbiter pogroził mu pomeczową czerwoną kartką. - Wyrzucę cię! Odejdź stąd natychmiast! - powiedział Joe Dickerson. Ostatecznie interweniować musiał trener Earthquakes Bruce Arena, który przekonał Messiego, by odpuścił i odciągnął go.