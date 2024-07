Wstyd i żenada na igrzyskach. Największe święto w historii kraju zepsute

Meczem Hiszpanii z Australią rozegranym w sobotnie przedpołudnie rozpoczął się olimpijski turniej koszykarzy. Niestety bez udziału reprezentacji Polski, która nie przeszła rozegranego w lipcu turnieju kwalifikacyjnego. Mimo to turniej zapowiada się pasjonująco.

Sudan Południowy zadebiutował na igrzyskach. Ależ wpadka organizatorów

W niedzielę przed południem rozegrano mecz między Sudanem Południowym a Portoryko. Dla koszykarzy z Afryki był to olimpijski debiut. Mecz zakończył się zwycięstwem Sudanu Południowego 90:79, jednak więcej mówi się o tym, co wydarzyło się przed rozpoczęciem spotkania.

Podczas odgrywania hymnów narodowych organizatorzy zaliczyli potężną wpadkę. Zamiast odegrać hymn Sudanu Południowego, odegrali oni hymn Sudanu, co wprowadziło niemałą dezorientacje wśród zawodników. Od 2011 roku i referendum nie jest już to samo państwo i Sudan Południowy ma odrębny hymn. Powodem podziału były ciągnące się od wielu lat konflikty.

W momencie, kiedy z głośników wybrzmiały pierwsze dźwięki hymnu Sudanu, kibice zgromadzeni na trybunach zaczęli go zagłuszać oraz oklaskiwać koszykarzy z Afryki. Do wsparcia dołączyli się też zawodnicy z Portoryko, co było pięknym obrazkiem. Po chwili organizatorzy się zrehabilitowali i wybrzmiała prawidłowa melodia.

Wpadka organizatorów nie przeszkodziła Sudańczykom odnieść sukces sportowy. Choć po pierwszej kwarcie lepsi byli zawodnicy z Portoryko, to koszykarze Sudanu Południowego odrobili straty i wypracowali przewagę w kolejnych kwartach, aby wygrać ostatecznie 90:79.

To nie pierwsza wpadka na igrzyskach, choć za nami dopiero dwa dni rywalizacji. Podczas ceremonii otwarcia flaga olimpijska została zawieszona do góry nogami, a Korea Południowa przedstawiona jako... Korea Północna. MKOl już przeprosił za pomyłki.