PZPN reaguje po tym, co zrobił Szymon Marciniak w meczu Widzew - Lech

W meczu drugiej kolejki ekstraklasy Lech Poznań już po 10 minutach przegrywał 0:2 z Widzewem Łódź. Po przerwie podopieczni Nielsa Frederiksena doprowadzili nawet do remisu, ale z tego wyniku cieszyli się tylko przez chwilę. Po analizie VAR Szymon Marciniak anulował bramkę. To wywołało ogromne kontrowersje. Wszystko przez wyrysowaną przez sędziów linię spalonego. Teraz do sprawy odniósł się PZPN.

