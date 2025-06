Lamine Yamal przed rokiem przebojem wdarł się do reprezentacji Hiszpanii, zostając jej kluczową postacią i pomagając wygrać Euro 2024. W zakończonym dopiero co sezonie należał do najważniejszych zawodników FC Barcelony. Wielu wymienia go w gronie kandydatów do Złotej Piłki, a przecież dopiero w lipcu Yamal skończy 18 lat. W rozmowie z "El Larguero" poruszył wiele tematów, wśród których znalazło się miejsce na jego relację z Robertem Lewandowskim.

Yamal nie ukrywał niczego ws. Lewandowskiego. "Relacje się poprawiły"

- Nasze relacje bardzo się poprawiły. Kiedy byłem młodzieżowcem, nie było tak jak teraz. Gramy i trenujemy razem, wiele razy spotykaliśmy się poza boiskiem, czasem wpadamy na siebie na wakacjach... Robert jest legendą piłki nożnej; ma szacunek w szatni za wszystko, co zrobił i co robi. Teraz wie, że jeśli czasami go mijam, to dlatego, że go nie widziałem - powiedział z uśmiechem Yamal, a jego słowa cytuje Cadena SER.

Duet Robert Lewandowski i Lamine Yamal w minionym sezonie zdobył łącznie aż 60 goli. 42 z nich były dziełem Polaka, a 18 Hiszpana. Kapitan polskiej reprezentacji zanotował do tego trzy asysty, a skrzydłowy mistrzów Europy aż 25 razy dogrywał piłkę partnerom przy golach. Postawa obu przyczyniła się do zdobycia przez Barcelonę wszystkiego, co było do zdobycia na krajowym podwórku - superpucharu kraju, Pucharu Króla i mistrzostwa Hiszpanii. W Lidze Mistrzów Yamal i spółka musieli zadowolić się półfinałem.

Lamine Yamal zadebiutował w FC Barcelonie w kwietniu 2023 roku w wieku zaledwie 15 lat. Od tego czasu rozegrał dla klubu już 106 meczów, w których zdobył 25 goli i zaliczył 34 asysty. Jest 19-krotnym reprezentantem Hiszpanii. Strzelił dla niej cztery bramki. W 2024 roku sięgnął po mistrzostwo Europy.