To, co zrobił Alcaraz, przejdzie do historii Roland Garros. Nieprawdopodobne

Hubert Rybkowski Carlos Alcaraz potwierdza, że doskonale czuje się na kortach Roland Garros. W ćwierćfinałowej rywalizacji z Tommym Paulem dał prawdziwy popis i w ciągu 56 minut wygrał dwa sety. Później amerykański tenisista próbował jeszcze nawiązać walkę, jednak obrońca tytułu nic sobie z tego nie robił i wygrał 6:0, 6:1, 6:4. zrzut ekranu z https://x.com/rolandgarros/status/1929993636445384816 Otwórz galerię (3)

