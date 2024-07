Media: "To połączenie Dudy i Kwaśniewskiego". Zdecydowana reakcja

Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w ostatni wtorek wywołał wielką burzę w internecie. A wszystko przez specyficznie wykadrowane zdjęcie na portalu X z najmłodszą polską reprezentantką w Paryżu: 17-letnią sprinterką Anastazją Kuś. Takie zdjęcie wywołało lawinę negatywnych komentarzy wobec Piesiewicza, który prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest od kwietnia ubiegłego roku (wcześniej w latach 2018-2023 był prezesem Polskiego Związku Koszykówki).

REKLAMA

Zobacz wideo Norbert Huber o zawodnikach PlusLigi występujących na igrzyskach: To jest magiczna liczba

Media: To połączenie Dudy i Kwaśniewskiego. Błyskawiczna reakcja

Radosław Piesiewicz był bardzo aktywny w ostatnich dniach w portalach społecznościowych. Wszystko w związku z igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Szef PKOl-u został umieszczony na reklamach obok największych gwiazd polskiego sportu, który będą rywalizować w stolicy Francji.

- Widzi pan, to nie ja siebie umieszczam, to jest kampania jednego z naszych sponsorów. To jest cały problem, że niektórzy mówią, że ja siebie umieszczam na zdjęciu z gwiazdami sportu, że w jakiej ja konkurencji startuję. Z drugiej strony – czy naprawdę dzieje się komuś w związku z tym jakaś krzywda? - mówił o tym w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem, dzennikarzem Sport.pl. Mówiło się nawet, że Piesiewicz jest w gronie kandydatów na prezydenta Polski w przyszłym roku.

- Czy Radosław Piesiewicz to Andrzej Duda w wersji 2.0? Historia zna już przypadek szefa PKOl, który następnie zostawał prezydentem Polski. Nie wszyscy pamiętają, że Aleksander Kwaśniewski w latach 1988-1991 zarządzał komitetem olimpijskim - pisał kilka dni temu portal WP Sportowe Fakty.

Teraz Piesiewicz skomentował swoje ewentualnej wejście do wielkiej polityki.

- Coraz częściej pojawiają się głosy, że niedługo może pan pójść drogą Aleksandra Kwaśniewskiego, który też zaczynał jako szef PKOl, a potem wszedł do wielkiej polityki. Co pan na to? - został spytany przez WP Sportowe Fakty.

- Aleksander Kwaśniewski to jeden z najlepszych prezydentów w historii Polski, jego żona znakomicie poradziła sobie z rolą pierwszej damy. Na pewno jest wzorem do naśladowania. Ja jednak nie mam pomysłu, by być prezydentem - odpowiedział Piesiewicz.

Na pewno nie ma pan ambicji, by kiedyś byś prezydentem Polski? - dopytywał dziennikarz Mateusz Puka.

- Na ten moment w ogóle się nad tym nie zastanawiam. Po igrzyskach wiele rzeczy może się zmienić. Obecnie najważniejsze jest to, by zrobić wszystko, by te igrzyska były udane dla naszych sportowców. Otworzyliśmy choćby Dom Polski, a już teraz widzę, że to jest nasz sukces - odpowiedział Piesiewcz.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego skomentował też krytykę jaka spadła na niego, bo zdjęciu z Anastazją Kuś.

- Boję się o stan osób, które widziały w tym zdjęciu cokolwiek niestosownego. To najnormalniejsze zdjęcie na świecie. Jeśli ktoś widzi w nim coś innego, to dla mnie jest to powód do niepokoju o zdrowie takiej osoby. Naprawdę proszę o rozsądek w takich sprawach - przyznał Piesiewicz.

Piesiewicz w ostatnich miesiącach był wiązany z poprzednią partią rządzącą, czyli PiS. Czy Utożsamia się on z tą partią? - Nie jestem politykiem, ale widzę, że szufladkowanie jest domeną państwa dziennikarzy. A dlaczego nie PO, czy Lewica? Rozmawiam z każdym, także z politykami, by PKOl mógł funkcjonować tak, jak sobie życzymy tego my i nasi sportowcy - powiedział Piesiewicz.