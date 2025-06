Reprezentant Polski zostanie bez klubu. A miał być gwiazdą

Arkadiusz Reca jeszcze kilka lat temu uchodził za obiecującego piłkarza. W 2018 r. trafił z Wisły Płock do Atalanty Bergamo. Zadebiutował też w reprezentacji Polski prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. Niestety jego kariera we Włoszech nie ułożyła się najlepiej i najprawdopodobniej właśnie dobiega końca.

Media: Klub zdecydował ws. Arkadiusza Recy. 101 meczów i koniec

W Atalancie Reca nigdy nie zagrzał miejsca. Był wypożyczany do SPAL, Crotone i Spezii. W końcu ten ostatni klub trzy lata temu postanowił go wykupić na stałe. Niestety po roku zanotował spadek i ostatnie dwa sezony 29-letni piłkarz spędził na poziomie Serie B. Przez ten czas Reca był konsekwentnie pomijany w kontekście powołań do kadry. Teraz straci także miejsce w klubie.

Takie informacje przekazał włoski portal cittadellaspezia.com. - Kontrakt polskiego zawodnika wygasa pod koniec czerwca i nie zostanie przedłużony - czytamy. Zdaniem serwisu działacze Spezii postanowili wykupić na stałe wypożyczonego z Palermo Giuseppe Aurelio. To właśnie 25-latek ma zająć miejsce Polaka na lewej stronie defensywy.

Arkadiusz Reca pożegna się z Włochami. "Dostał już kilka ofert"

W barwach Spezii Arkadiusz Reca rozegrał w sumie 101 meczów, strzelił 5 goli i zaliczył 8 asyst. W zakończonym sezonie wystąpił w 28 spotkaniach. Po raz ostatni pojawił się w finale baraży o wejście do Serie A przeciwko Cremonese. Reca wszedł wówczas z ławki, a jego zespół przegrał 2:3 i pogrzebał swoje szanse na awans.

Teraz były gracz Chojniczanki i Wisły Płock stanie się wolnym agentem i latem będzie mógł przejść za darmo do dowolnego klubu. - Prawdopodobnie odejdzie do Polski, do domu, skąd rok temu otrzymał już kilka ofert - prognozowało cittadellaspezia.com. Poprzedniego lata Reca łączony był m.in. z Legią Warszawa. Z kolei zimą tego roku pojawiły się pogłoski o zainteresowaniu ze strony Lecha Poznań.