Świątek przeszła samą siebie. Niebywałe, co wyczynia na Roland Garros

Zwycięstwo Igi Świątek nad Eliną Switoliną (6:1, 7:5) to nie tylko awans Polki do półfinału wielkoszlemowego Roland Garros. Nasza tenisistka wykręca w Paryżu niesamowitą serię, śrubuje rekordy. Podobne liczby do niej wykręcały wyłącznie legendy tenisa. Statystycy są pod ogromnym wrażeniem dokonań Świątek.