Amerykanka usłyszała o Świątek i łapie się za głowę. "Nie mogę uwierzyć"

Jednym z głównych zadań dla Wima Fissette'a po rozpoczęciu współpracy z Igą Świątek była poprawa wyników na Wimbledonie. Do tej pory jej najlepszym wynikiem w tym turnieju wielkoszlemowym był ćwierćfinał z 2023 r., w którym przegrała z Eliną Switoliną. W zeszłym roku Świątek odpadła w trzeciej rundzie, gdy uległa Kazaszce Juliji Putincewej. Gdy Fissette współpracował z Sabine Lisicki, to Niemka dotarła do finału Wimbledonu w 2013 r. Pięć lat później Wimbledon wygrała Angelique Kerber, kolejna podopieczna Fissette'a.

Burza ws. Świątek tuż przed Wimbledonem. "Nie mogę uwierzyć"

Coco Vandeweghe nie ukrywała swojego zaskoczenia, gdy dowiedziała się, jak wysoko w notowaniu bukmacherów przed Wimbledonem jest Świątek. Iga znajdowała się na czwartym miejscu z kursem 8,00, tuż za Aryną Sabalenką (2,50), Coco Gauff i Jeleną Rybakiną (po 5,00).

- Nie mogę uwierzyć, że Iga jest tak wysoko. Myślę, że powinna być znacznie niżej. Uważam, że powinna być za Madison Keys. Keys wielokrotnie grała w drugim tygodniu na Wimbledonie. Iga powinna też być za Mirrą Andriejewą. Myślę, że na tym polega różnica. Ale podoba mi się, kto jest w pierwszej trójce - powiedziała była amerykańska tenisistka w studiu Tennis Channel.

Największym sukcesem Vandeweghe na Wimbledonie był ćwierćfinał, który osiągnęła w 2015 i 2017 r.

Świątek powinna odpuścić Wimbledon? "To byłby dobry moment"

Jak Świątek powinna podejść do Wimbledonu? Amerykański dziennikarz Ben Rothenberg mówi w rozmowie ze Sport.pl, że Iga powinna odpuścić tę imprezę.

- Dla mnie to byłby dobry moment na odpuszczenie. Wiem, że ciężko jest pominąć imprezę Wielkiego Szlema. Ma kontrakty ze sponsorami, a Wimbledon to też Wimbledon, wielki prestiż. Ale patrzę na to długoterminowo, przydałoby się jej skupić nie na starcie turniejowym. Nie broni też zbyt wielu punktów w Londynie. Mogłaby w spokoju poćwiczyć, potem skupić się już na przygotowaniach do rywalizacji na kortach twardych w USA - tłumaczył.

Świątek podejdzie do wielkoszlemowego Wimbledonu jako ósma zawodniczka na świecie. Iga będzie miała zaledwie 130 punktów do obrony za zeszłoroczny rezultat. Wielkoszlemowy Wimbledon rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 13 lipca br. Wkrótce poznamy pierwszą rywalkę Świątek, a także całą drabinkę Polki w tym turnieju.

