Dziennikarze ogłaszają. "Messi wraca do walki o Złotą Piłkę"

Leo Messi w ostatnich pięciu spotkaniach Major League Soccer zdobył osiem bramek i zanotował trzy asysty! Ba, dokonał tego w zasadzie w czterech meczach z - CF Montreal (4:1), New England Revolution (2:1), Nashville SC (2:1) i New York Redbulls (1:5). W przegranym 0:3 meczu z liderem tabeli Cincinnati Argentyńczyk nie błysnął ani razu.

Leo Messi z dziewiątą Złotą Piłką na koncie?

W sumie po 21 kolejkach obecnego sezonu MLS Leo Messi jest liderem klasyfikacji strzelców z 18 bramkami na koncie oraz czwarty pod względem asyst z 10 ostatnimi podaniami. To bez wątpienia imponujące liczby, ale czy uprawniające do walki o Złotą Piłkę, patrząc m.in. na nie najwyższy poziom ligi amerykańskiej? Tak uważają dziennikarze z ukraińskiego portalu Tribuna.

"Messi wraca do walki o Złotą Piłkę. Forma Leo po Klubowych Mistrzostwach Świata - kosmiczna" - czytamy w artykule. Zwrócono w nim uwagę, że Argentyńczyk był liderem Interu Miami w wygranych spotkaniach, co pozwala ekipie z Florydy zajmować piąte miejsce (41 pkt) ze stratą siedmiu punktów do pierwszego FC Cincinnati. "Nie jest więc grzechem krzyczeć o Złotej Piłce dla Leo" - podsumowano.

Czy jednak Leo Messi ma rzeczywiście szansę na Złotą Piłkę? Na pewno wyżej są Ousmane Dembele i Vitinha z PSG, czy Lamine Yamal i Raphinha z FC Barcelony. Argentyńczyk ma już na koncie osiem Złotych Piłek i trudno sobie wyobrażać, żeby szczególnie gonił za kolejną tego typu nagrodą. Bardziej pewnie skupia się na przygotowaniu formy przed przyszłorocznymi mistrzostwami świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.