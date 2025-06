"Pojechałam do Paryża z nową energią, wykorzystałam to, żeby zagrać dobrze w turnieju" - mówiła Iga Świątek w rozmowie z Dominikiem Senkowskim ze Sport.pl. "Faktycznie na tych turniejach przed Rolandem Garrosem byłam zdecydowanie zbyt surowa w stosunku do siebie. To nie pomagało mi w zachowaniu jasności umysłu, żeby rozwiązać problemy na korcie, gdy tego najbardziej potrzebowałam" - dodawała.

Tak świat zareagował na słowa Igi Świątek. "Wielka zmiana"

To wszystko wątki interesujące dla fanów tenisa oraz ekspertów zajmujących się tym sportem. W końcu do tej pory Iga Świątek rozgrywała sezon zdecydowanie poniżej oczekiwań większości z nich. Tak rozmowę Sport.pl z Igą Świątek skomentował hiszpańskojęzyczny portal tenisowy puntodebreak.com, który podsumował wywiad słowami "Świątek i jej wielka zmiana".

"Z numeru jeden i niekwestionowanej królowej tenisa spadła na ósme miejsce w rankingu WTA, ale Iga Świątek w końcu znalazła spokój. Spokój. Obciążenie psychiczne po Roland Garros 2025 nie jest już tak wielkie: to koniec życia w ciągłym świetle reflektorów, radzenia sobie z pytaniami o obronę tytułów i punktów, bycia w oku cyklonu. Nieco dalej od centrum uwagi mediów, polska zawodniczka ma teraz jasny cel: pracować nad zmianami, które wprowadziła wraz z Wimem Fissettem i stać się silniejszą psychicznie, aby stawić czoła najważniejszym turniejom i najlepszym zawodniczkom w rankingach" - czytamy.

"Pytanie za milion dolarów jest jasne: jaki jest główny cel Igi Świątek w najbliższych tygodniach i miesiącach?" - zastanawia się portal i cytuje odpowiedź polskiej zawodniczki, w której ta zwracała uwagę, że chce w kolejnych turniejach brać udział z takim samym nastawieniem, co na Roland Garros. "Czy Igę 2.0 zobaczymy już na Wimbledonie? Tylko czas to powie" - podsumowano.

Wimbledon rozpocznie się już 30 czerwca. Najlepszy do tej pory występ Igi Świątek na tym turnieju miał miejsce w 2023 roku - wtedy doszła do ćwierćfinału. Zachęcamy do śledzenia meczów Wielkiego Szlema w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.