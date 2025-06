Wielka gwiazda wraca do formy tuż przed Wimbledonem. Paolini totalnie rozbita

Turniej WTA 500 w Berlinie już w meczu pierwszej rundy między Marketą Vondrousovą (164. WTA) a Madison Keys (6. WTA) przyniósł ogromną sensację. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku wygrała z aktualną mistrzynią Australian Open 7:5, 7:6(8-6). Była to pierwsza wygrana czeskiej tenisistki z zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu WTA od ponad roku!

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz wciąż pomaga Idze Świątek? Ferszter: Powinna się wytłumaczyć przed dziennikarzami

Ons Jabeur zachwyciła formą w Berlinie. Wystarczyło jej 75 minut, żeby awansować do ćwierćfinału

Za to w meczu drugiej rundy zmagań w stolicy Niemiec zmierzyły się Jasmine Paolini (5. WTA) i Ons Jabeur (61. WTA), a więc odpowiednio finalistki Wimbledonu z 2024 i 2023 roku. Paolini przed rokiem przegrała w finale z Barborą Krejcikovą (17. WTA), a Jabeur z Vondrousovą.

Spotkanie rozpoczęło się od wyniszczającego pierwszego gema przy serwisie Paolini, którego po rozegraniu aż 24 punktów wygrała Jabeur! Tunezyjka rozpoczęła mecz od przełamania i do końca gema nie pozwoliła rywalce na żadnego break pointa, a sama przełamała Włoszkę jeszcze dwukrotnie. Efekt? Set wygrany szybko 6:1.

Zobacz też: Wielka burza po ogłoszeniu US Open. Świątek w samym centrum

W drugiej partii znowu Paolini nie potrafiła jakkolwiek zagrozić rywalce przy jej serwisie. Sama za to została przełamana przy wyniku 1:2 i to wystarczyło Jabeur do spokojnego dogrania temu meczu i wygrania go w zaledwie 75 minut 6:1, 6:3. Był to popis gry ze strony tunezyjskiej tenisistki, dla której była to druga w tym roku wygrana z rywalką z czołowej dziesiątki rankingu WTA.

Robi to wrażenie o tyle, że Jabeur awansowała do głównej drabinki turnieju w Berlinie, jako szczęśliwa przegrana z kwalifikacji. Ostatni raz 30-latka dwa mecze z rzędu wygrała w lutym w turnieju WTA 1000 w Dosze, gdzie dotarła do ćwierćfinału.

Rywalką Ons Jabeur w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Berlinie będzie lepsza z pary Marketa Vondrousova - Diana Sznajder (12. WTA). To spotkanie zostanie rozegrane w czwartek 19 czerwca.