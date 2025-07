Boniek zabrał głos ws. imigrantów. Jaśniej się nie da

Boniek znany jest z tego, że często wypowiada się na tematy związane z polityką czy kwestiami społeczno-światopoglądowymi. Nawet, kiedy sam nie jest o to pytany. Tak było i tym razem, gdy wraz z Romanem Kołtoniem na kanale Prawda Futbolu dyskutował o obsadzie dyrektora reprezentacji Polski. Po czym nagle postanowił zmienić temat, wtrącając małą dygresję.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

- Przez ostatnie dwa-trzy dni widziałem marsze kibiców dotyczące imigracji. A największa imigracja jest w polskiej Ekstraklasie! Są drużyny, które mają samych emigrantów, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze. Ta imigracja nikomu nie przeszkadza - skomentował Boniek.

Chwilę później 69-latek dodał:- Najmniejszą imigrację ma Termalica Bruk-Bet Nieciecza, która rozprawiła się z Jagiellonią [4:0 - dop. red.].

Jak to jest z tą ekstraklasową imigracją? Składy niektórych drużyn mogły budzić zaniepokojenie

Oczywiście Boniek w swoim stylu upraszczał problem migracji, porównując go do masowego kupowania przez niektóre kluby Ekstraklasy zawodników zza granicy. Jednak odnosząc problem do potencjalnego rozwoju polskiej piłki, jest się czym martwić.

W pierwszej kolejce polskiej ligi zawodnicy z polskim paszportem w wielu jedenastkach znajdowali się bowiem w zdecydowanej mniejszości. Tak było chociażby podczas spotkania Radomiaka z Pogonią Szczecin, w którym w podstawowych jedenastkach obu drużyn wystąpiło aż szesnastu graczy z różnych krajów! Polacy w tej piłkarskiej wieży Babel stanowili tylko pięcioosobową grupę.

Ale zarówno Radomiak (trzech Polaków) jak i Pogoń (dwóch Polaków) i tak nie były zespołami, które wystawiły w jedenastkach najmniejszą liczbę piłkarzy znad Wisły. Cracovia w meczu z Lechem Poznań także miała tylko dwóch takich zawodników. Rekordzistą kolejki została natomiast Lechia Gdańsk, w której pierwszym składzie z polskim paszportem wystąpił tylko Tomasz Wójtowicz.

Z kolei na drugim biegunie znalazły się wspomniana przez Bońka Termalica (dziewięciu polskich piłkarzy w podstawowym składzie) oraz GKS Katowice (dziesięciu Polaków).