Olisadebe poślubił Polkę, cały kraj żył ich związkiem. Co się z nią stało?

Emmanuel Olisadebe to jedna z twarzy reprezentacji Polski na początku XXI wieku. Debiut napastnika w kadrze Biało-Czerwonych nastąpił 16 sierpnia 2000 r. w meczu z Rumunią (1:1), w którym strzelił gola. Wtedy selekcjonerem Polski był Jerzy Engel. Łącznie Olisadebe zagrał 25 meczów w narodowych barwach, w których strzelił jedenaście goli. Olisadebe wziął udział w mistrzostwach świata 2002 r. w Korei Południowej i Japonii, i zdobył bramkę w wygranym 3:1 meczu ze Stanami Zjednoczonymi.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Bednarz o Olisadebe: Był przeciwnikiem, którego się szanuje

W karierze klubowej Olisadebe grał w Polsce w barwach Polonii Warszawa w latach 1997-2001. Później został sprzedany za 1,85 mln euro do Panathinaikosu Ateny. Jak to się stało, że Olisadebe zaczął reprezentować Polskę?

Olisadebe poznał swoją żonę w Pizza Hut. "Kobiety to kury domowe"

Olisadebe otrzymał polskie obywatelstwo 17 lipca 2000 r., mimo że nie spełniał wszystkich wymagań, które zwykle są przestrzegane rygorystycznie przy przyznawaniu obywatelstwa obcokrajowcom - głównie tu chodziło o fakt, że Olisadebe nie mieszkał w Polsce pięć lat. Sporo w tej sprawie pomógł Zbigniew Boniek, który rozmawiał na ten temat z Michałem Listkiewiczem, ówczesnym prezesem PZPN.

Olisadebe związał się z Beatą Smolińską, a ich ślub odbył się 16 czerwca 2001 r. Ten związek rozpadł się po 16 latach, po czym Olisadebe wrócił do Nigerii. W rozmowie z magazynem "Viva" ujawnił, że poznał Beatę... w Pizza Hut. Wtedy Smolińska przygotowywała się do matury - Ponieważ Beata bardzo mi się spodobała, podszedłem do niej i zagadałem. Na szczęście znała angielski. I tak się wszystko zaczęło - opowiadał Olisadebe (cytat za: przegladsportowy.onet.pl).

- Największa różnica polega na tym, że w Polsce kobiety i mężczyźni mają równe prawa. W Nigerii jest inaczej. Mężczyzna jest głową domu, a kobiety to jedynie kury domowe. Gdy się na to patrzyło przez tyle lat, trudno się teraz przestawić i zaakceptować sytuację, gdy dziewczyna mówi ci, co masz robić - dodawał 25-krotny reprezentant Polski.

- Oczywiście na pewno myśleli sobie: "co ten czarny chłopak robi z taką piękną, polską dziewczyną?" Bardzo mnie to denerwowało. Dlaczego, czyż nie jestem człowiekiem? Ale tak samo traktuje się w Polsce Żydów. Tylko że ich nie można rozpoznać na ulicy - to słowa Olisadebe z wywiadu dla greckiego miesięcznika "Max" z 2001 r.

Olisadebe wspierał walkę z rasizmem. "Polacy są trochę rasistami"

Olisadebe wspierał kampanię "Wykopmy Rasizm ze Stadionów", którą prowadziło Stowarzyszenie "Nigdy Więcej". Wielokrotnie Olisadebe mówił o rasizmie. - W Polsce nie respektuje się czarnych zawodników. Nie wiem dlaczego? Polacy są trochę rasistami. W Grecji nie miałem takich problemów jak tam. Gdziekolwiek się nie ruszyłem, uważnie na mnie patrzono. Stare kobiety bały się, że ukradnę im portfel. Raz jedna staruszka bała się wsiąść do windy, bo ja byłem w środku - komentował Olisadebe.

Zobacz też: Stało się! Kownacki ma nowy klub. Wielka marka

Po rozwodzie ze Smolińską Olisadebe wrócił do Nigerii, gdzie działał w sektorze budowalnym. - Nie jestem zbyt ambitną osobą, taki mam charakter, więc nie mógłbym żyć w Europie, gdzie presja codziennego życia jest bardzo duża. Jestem fanem "budowlanki" i już w niej działam. Postawiłem pięć mieszkań i teraz czerpię z nich profity - mówił Olisadebe w wywiadzie dla portalu WP SportoweFakty z 2020 r.

W trakcie kariery piłkarskiej Olisadebe reprezentował takie kluby, jak Jasper United (1992-1997), Polonia Warszawa (1997-2001), Panathinaikos (2001-2006), Portsmouth (2006), Skoda Xanthi (2006-2007), APOP Kinyras (2007-2008), HN Jianye (2008-2011), Vyzas Megaron (2011-2012) i PAE Veria (2012). Olisadebe zakończył karierę 4 stycznia 2013 r.