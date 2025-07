Tak na wakacjach bawi się Iga Świątek. Nie jest tam sama

Trudno nie odmówić 24-latce możliwości zasłużonego odpoczynku. W końcu podczas Wimbledonu dokonała wielkiej rzeczy. Choć tym razem nie zaliczała się nawet to grona faworytek, to zagrała fenomenalny turniej. Jego wisienką na torcie (choć w tym przypadku określenie "truskawką" byłoby wyjątkowo trafione) był finał, w którym rozniosła Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Od 1911 roku żadnej tenisistce w Londynie nie udała się podobna sztuka.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek przeszła do historii Wimbledonu! "Gwiazda na skalę wszechświata"

Reset w gronie bliskich znajomych. I to nad Bałtykiem

By uczcić ten sukces, Świątek udała się nad polskie morze. Dokładnie w okolice Gdańska, którego fotografię zamieściła na swoim Instagramie. Poza tym dołączyła też zdjęcia, na których wraz z koleżankami siedzi na pokładzie okazałej łodzi i wspólnie skaczą do wody. Polka pochwaliła się też próbą pływania skuterem wodnym, co także sprawiło jej ogromną frajdę.

Wpis pod jej wakacyjną galerią sugeruje jednak, że okres wypoczynku należy już do przeszłości. "Naładowana, uśmiechnięta, z niesamowitymi wspomnieniami. Rozpocznijmy kolejny rozdział tego sezonu" - napisała Świątek.

Czas na US Open? Do ostatniego Wielkiego Szlema pozostał miesiąc

Kolejnym wspomnianym przez Świątek rozdziałem sezonu 2025 będzie gra na kortach twardych, głównie w Ameryce Północnej. Najbliższymi dużymi turniejami będą tysięczniki w Montrealu oraz Cincinnati. Zgodnie z planem, tenisistka weźmie udział w obu tych zawodach, przy czym gra w Kanadzie rozpocznie się 28 lipca, a turniej w USA - 4 sierpnia.

Najważniejszymi zawodami tego okresu sezonu jest jednak US Open. Już tradycyjnie będzie to ostatnie wielkoszlemowe granie w roku, a drabinka turniejowa kobiet pierwsze mecze rozpocznie tam 25 sierpnia. Świątek w 2024 roku dotarła w Nowym Jorku do ćwierćfinału, a sezon wcześniej zakończyła zmagania na 4. rundzie. Jednak rok 2022 przyniósł jej wielkie zwycięstwo, kiedy w finale pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6. Biorąc pod uwagę to, jak bardzo Świątek potrafiła zaskoczyć podczas Wimbledonu, wielu kibiców i ekspertów liczy na jej ponowny triumf także na US Open.