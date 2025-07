Oto nowa inwestycja Lewandowskiego w centrum Warszawy. Wyłożył 96 mln zł

Robert Lewandowski będzie za miesiąc obchodził 37. urodziny. Mimo to pozostaje w znakomitej formie i lada moment rozpocznie czwarty sezon w barwach FC Barcelony. 42 gole i trzy asysty - tak wyglądały statystyki Polaka w rozgrywkach 2024/25. Był to solidny wynik, a przecież pamiętajmy, że w końcówce doznał on kontuzji. Nieuniknione jest jednak to, że kontrakt naszego zawodnika dobiega końca i będzie musiał podjąć decyzję, co dalej.

Lewandowski nie będzie mógł narzekać na nudę, nawet jeśli zdecyduje się przejść na sportową emeryturę. Jest przecież choćby współwłaścicielem Monting Development, która planuje właśnie imponującą inwestycję. Już w lutym informowano, że ww. firma zakupiła grunty o wartości 96 mln zł. Teraz "Gazeta Wyborcza" podała, że spółka wyłoży pieniądze na remont ul. Chłodnej na warszawskiej Woli.

"Chłodna jest jedną z najbardziej zaniedbanych ulic w tej części Woli. Jest wyłożona bardzo nierównym brukiem, z którego sterczą zachowane, ale nie używane tory tramwajowe. Chodniki są wąskie, nie ma drogi dla rowerów. Choć pas ulicy jest bardzo szeroki, jest niewygodna i dla kierowców, i dla rowerzystów, i dla pieszych" - czytamy. Spółka ma plan, by w tym miejscu powstały luksusowe apartamentowce. Plan zagospodarowania pozwala zbudować przy Chłodnej bloki o wysokości do 30 m.

Opiniować przebudowę ma konserwator, gdyż układ urbanistyczny tej ulicy jest wpisany do ewidencji zabytków. - Na pewno historyczny bruk musi zostać, tory tramwajowe też - mówi Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków. Konkretny pomysł ma również wiceburmistrz Woli Adam Hać. - Jezdnia Chłodnej jest bardzo szeroka, tu jest możliwość zwężenia przestrzeni dla samochodów, tak, by wygospodarować miejsce na drogę dla rowerów i szersze chodniki - powiedział.

To nie pierwsza taka inwestycja spółki Lewandowskiego w ostatnim czasie. Nie tak dawno zainwestowała ona w tereny na dawnym warszawskim Fortepianie. Serwisy haloursynow.pl oraz biznes.wprost.pl donosiły, że deweloper zawarł umowę przedwstępną na zakup działki o powierzchni 1257 mkw., która znajduje się na zbiegu ul. Cynamonowej i Indiry Gandhi. "Największe ursynowskie straszydło przestanie straszyć" - przekazano.

Poza udziałami w Monting Development Lewandowski jest włączony w wiele innych biznesów m.in. warszawską restaurację Nine's, spółkę Bio-Lider (produkcja biopreparatów dla rolników), firmę LS Investments i PDC Industrial Center 218 (branża budowlana) czy spółkę Levann, zajmująca się produktami spożywczymi i suplementami diety. Jego majątek został w ubiegłym roku wyceniony na 723 mln złotych.