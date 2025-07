Nagły zwrot ws. Peni. "Taki plan przedstawił Flick"

Joan Garcia, Wojciech Szczęsny, Marc-Andre ter Stegen i Inaki Pena - z taką czwórką bramkarzy FC Barcelona rozpoczęła przygotowania do kolejnego sezonu. Planem Katalończyków jest, żeby podstawowym zawodnikiem drużyny Hansiego Flicka był sprowadzony z Espanyolu Garcia, a jego zmiennikiem Szczęsny. Do tego potrzeba odejścia Ter Stegena oraz Peni. O ile Niemiec nie bardzo chce opuszczać Barcelonę, o tyle Hiszpan nie ma nic przeciwko, zwłaszcza że jego umowa obowiązuje tylko do końca czerwca przyszłego roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Inaki Pena nie musi od razu odejść z FC Barcelony

Jednak czy Inaki Pena faktycznie odejdzie z klubu? Według najnowszych doniesień "Mundo Deportivo" 26-latek uda się wraz z całym zespołowe na przedsezonowe tournee do Azji. "Bramkarz Alicante wsiądzie na pokład samolotu 24 lipca, chyba że w ostatniej chwili pojawi się oferta, której nie będzie mógł odrzucić" - czytamy. "Taki plan przedstawił Hansi Flick" - dodano.

Zobacz też: Cała Hiszpania grzmi po słowach Urbana. Poszło o Szczęsnego!

"Pena będzie na razie pod opieką Hansiego Flicka. Po tym, co wydarzyło się w zeszłym sezonie, kiedy wyciągnął go z podstawowego składu i oddał pole Szczęsnemu, mimo że ten nie popełnił żadnych znaczących błędów, Flick chce uszanować profesjonalny kontrakt zawodnika" - podkreślono. Sam zawodnik ma świadomość, że nie jest pierwszym ani drugim wyborem dla Niemca, ale ciągle nie otrzymał satysfakcjonującej oferty z innego klubu.

Opisano także ekstremalny scenariusz, że gdyby Garcia i Szczęsny nie zostali zarejestrowani na czas, to Pena mógłby nawet zagrać w pierwszych spotkaniach La Ligi w połowie sierpnia, gdy rozpocznie się nowy sezon.

Przez trzy i pół roku Inaki Pena rozegrał dla FC Barcelony 45 spotkań, w których wpuścił 64 bramki i zanotował 11 czystych kont. Razem z klubem wygrał dwa mistrzostwa, dwa Puchary i dwa Superpuchary Hiszpanii.