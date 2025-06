72 punkty w trzecim secie! Ależ mecz w Lidze Narodów

Tegoroczna edycja siatkarskiej Ligi Narodów wystartowała w środę, 11 czerwca. Od tego czasu przynajmniej jednej porażki zdążyła doznać każda drużyna, poza Polakami, którzy pokonali już Serbię, Turcję, Japonię oraz Holandię. Wczesna faza tego turnieju rządzi się jednak oczywiście własnymi prawami. Wiele reprezentacji decyduje się oszczędzać swoich najlepszych graczy, dając szanse młodszym albo bardziej wypoczętym po sezonie klubowym graczom.

Argentyna - Włochy w Lidze Narodów. Widowisko w trzecim secie

Do takich zespołów zaliczają się m.in. Włosi. W dzisiejszym spotkaniu nie zobaczyliśmy Alessandro Michieletto czy Yuriego Romano. To jednak nie znaczy, że Fernando De Giorgi nie miał do dyspozycji świetnych siatkarzy, albo że mecz z Argentyną nie zaliczał się do najciekawszych. A wręcz przeciwnie. Już pierwszy set niedzielnego spotkania zapewnił spore emocje. Gra toczyła się w rytmie "punkt za punkt" i Włosi dopiero w końcówce zdołali uzyskać przewagę nad rywalami.

To był oczywiście tylko przedsmak tego, co zobaczyliśmy w trzeciej partii. Przy stanie 1:1 na tablicy wyników (bo Argentyńczycy zaskakująco łatwo, 25:17, wygrali drugiego seta) obie ekipy nie zamierzały dawać za wygraną. Drużyna z Ameryki Południowej wyprowadziła szturm jako pierwsza - wychodząc z prowadzenia 15:14 na 19:14. Niedługo potem jednak Italia dogoniła drużynę Marcelo Mendeza i rozpoczęła się gra na przewagi. Ta trwała i trwała w nieskończoność, aż byliśmy świadkami kuriozalnego wyniku. Włosi wygrali tego seta 37:35!

Po tej siatkarskiej walce na wyniszczenie z Argentyńczyków zeszło nieco powietrze. Nie byli już w stanie nawiązać równej rywalizacji z faworytami i przegrali czwartą partię 21:25, a cały mecz w czterech setach. Za bohatera spotkania należało uznać 21-letniego Lucasa Porro, który zdobył 21 punktów na 59 procentach skuteczności w ataku.

Włochy - Argentyna 3:1 (25:23, 17:25, 37:35, 25:21)