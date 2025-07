W tylu językach mówi Świątek. "Nic z tego nie wyszło"

Iga Świątek jest znana na całym świecie i ma kibiców w każdym zakątku globu. Nic więc dziwnego, że kiedy publikuje wpisy, dodaje je po polsku i po angielsku. Po ostatnim Wimbledonie na pewno doszło jej wielu fanów z Wielkiej Brytanii, więc to jest dla nich na pewno bardzo pomocne.

Iga Świątek wprost o nauce języków: "Nic z tego nie wyszło"

Jednak jak wyglądają umiejętności Igi Świątek, jeśli chodzi o języki? W ilu językach mówi polska tenisistka? Odpowiedzi na to pytanie udzieliła po triumfie w Internazionali d’Italia w 2024 roku, kiedy przez Canal+ została zapytana, czy rozważa naukę języka włoskiego, skoro wygrała już trzy turnieje w Rzymie.

- O mój Boże, ja jestem bardzo nieutalentowana, jeśli chodzi o języki. Umiem tylko po angielsku i po polsku. Mam wrażenie, że to zajmuje cały mój mózg. Uczyłam się hiszpańskiego - jak mówiłam w Madrycie - chyba przez dziesięć lat i nic z tego nie wyszło. Chciałabym być jak Djoković i mówić w każdym języku, ale to chyba nie dla mnie, więc poświęcam 100 proc. czasu na tenis - wyznała.

Novak Djoković zaszokował wszystkich

Novak Djoković jest chyba jednym z rekordzistów, jeśli chodzi o umiejętność posługiwania się wieloma językami. Oprócz serbskiego tenisista potrafi mówić po: angielsku, francusku, niemiecku, włosku, hiszpańsku, arabsku, rosyjsku, japońsku, portugalsku, czy po chińsku.

Z tym ostatnim językiem miał najzabawniejszą sytuację, bo po meczu z Chinami w United Cup jedna z dziennikarek poprosiła, by złożył życzenia tamtejszym kibicom w ich języku. Kobieta poprosiła, by Serb powtarzał za nią, ale ten zaskoczył wszystkich i płynnie życzył im "szczęśliwego nowego roku" i podziękował za wsparcie. Siedząca obok Olga Danilović nie mogła uwierzyć w to, co słyszy.