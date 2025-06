O której mecz Finlandia - Polska? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Polska w pierwszym meczu czerwcowego zgrupowania kadry pokonała 2:0 Mołdawię, jednak było to spotkanie towarzyskie, którego najważniejszym momentem było oficjalne zakończenie reprezentacyjnej kariery przez Kamila Grosickiego. Mecz z Finlandią zapowiada się na znacznie poważniejsze wyzwanie. Nie tylko z tego powodu, że będzie to walka o punkty w grupie G eliminacji do mistrzostw świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz punktuje Roberta Lewandowskiego! "Nie było innej możliwości"

Finlandia - Polska. Biało-Czerwoni jadą do Helsinek z problemami

W przeciwieństwie do meczu z Mołdawią, spotkanie z Finlandią odbędzie się na wyjeździe, w Helsinkach. Mało tego, w ciągu kilku dni, które dzielą obie gry, przez kadrę przeszła prawdziwa burza. Selekcjoner Michał Probierz zdecydował się na odebranie opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu i oddanie jej Piotrowi Zielińskiemu. W efekcie napastnik FC Barcelony oświadczył, że całkowicie rezygnuje z dalszej gry w kadrze, dopóki zespołem zarządza Probierz.

Tym samym z Finlandią Biało-Czerwoni zagrają osłabieni brakiem najlepszego piłkarza. Jakby mało było nieszczęść, to pod sporym znakiem zapytania stoi też występ nowego kapitana zespołu, gdyż w poniedziałek Zieliński opuścił z grymasem bólu na twarzy, spowodowanym problemem z łydką.

Kiedy gra Polska? O której mecz Finlandia - Polska?

A wszystko to zdarzyło się akurat przed meczem z najgroźniejszymi rywalami do zajęcia drugiego miejsca w grupie G. Wprawdzie aktualnie prowadzi w niej Polska, która wygrała z Litwą (1:0) i Maltą (2:0). Finlandia zajmuje drugie miejsce, ale rozegrała już mecz więcej. Suomi pokonali 1:0 Maltę, zremisowali 2:2 z Litwą i przegrali 0:2 z Holandią. To właśnie ostatnia z wymienionych reprezentacji stawiana jest w roli zdecydowanego faworyta do zajęcia pierwszego miejsca w grupie, które daje bezpośredni awans do mistrzostw świata. Ale na razie Holendrzy rozegrali tylko jeden mecz w tych eliminacjach.

Według danych dostępnych na stronie hppn.pl, Polacy zagrali z Finami 33 razy. Odnieśli 22 wygrane, 8 razy spotkania kończyły się remisem, a trzykrotnie lepsza okazywała się Finlandia. Ostatni raz reprezentacje grały ze sobą w spotkaniu towarzyskim w 2020 roku. Wówczas Polska wygrała 5:1, a w pierwszej połowie hattricka strzelił Kamil Grosicki.

O której mecz Finlandia - Polska? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Finlandia - Polska zostanie rozegrany we wtorek 10 czerwca o godz. 20:45. Transmisję TV przeprowadzą kanały TVP 1 i TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.