Iga Świątek (8. WTA) dopiero rozpocznie sezon na kortach trawiastych (w przyszłym tygodniu w Bad Homburg), ale niedawno zapowiedziano jej występ w turnieju miksta podczas US Open. Tam jej partnerem ma być Casper Ruud (16. ATP), który od pewnego czasu ma problemy.

Casper Ruud po największym sukcesie w karierze wpadł w dołek. Kolejny cios

Po wygraniu turnieju ATP 1000 w Madrycie, co jest jego największym sukcesem w karierze, Norweg odpadł w ćwierćfinale w Rzymie (z Jannikiem Sinnerem), a potem już w drugiej rundzie Roland Garros (z Nuno Borgesem). W Paryżu odczuwał problemy zdrowotne, które torpedują jego sezon na trawie.

W piątek Ruud wycofał się z turnieju ATP 250 na Majorce. - Krótka aktualizacja z mojej strony. Wróciłem na kort. Z kolanem jest znacznie lepiej, ale niestety nie jestem jeszcze w 100 proc. gotowy do rywalizacji - powiedział tenisista w nagraniu opublikowanym na profilu turnieju w serwisie X.

Casper Ruud wycofał się z turnieju niedługo przed startem Wimbledonu. "Muszę słuchać ciała"

- Będę dalej trenował i starał się być gotowy na Wimbledon, ale Majorka jest poza moim zasięgiem. Bardzo mi przykro [...], uwielbiam Majorkę i uwielbiam tam jeździć. Byłem tym bardzo podekscytowany, mam nadzieję, że uda mi się tam wrócić innym razem. Muszę słuchać ciała, będę dalej trenował i mam nadzieję, że wkrótce znów pojawię się na korcie - wyjaśnił. Jego celem będzie powrót na Wimbledon, który startuje 30 czerwca.

Akurat starty w Londynie nigdy specjalnie nie wychodziły Ruudowi, którego najlepszym wynikiem jest druga runda (trzykrotnie). Najlepiej czuje się na kortach ziemnych (o czym świadczy wspomniany triumf w Madrycie i dwa finały Roland Garros), co łączy go ze Świątek, która też największe sukcesy odniosła na tej nawierzchni. Czas pokaże, czy specjaliści od gry na mączce wspólnie zdystansują konkurencję na kortach twardych US Open.