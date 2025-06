Miniony sezon był najlepszym dla Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Zdobył aż 42 gole i trzy asysty, znacząco pomagając zespołowi w wywalczeniu trzech trofeów - mistrzostwa Hiszpanii, Superpucharu kraju, a także Pucharu Króla. O włos rozminął się z tytułem króla strzelców La Liga, ale i tak był najbardziej bramkostrzelnym piłkarzem katalońskiego klubu. Wystąpił w aż 52 meczach, dzięki czemu jego kontrakt został automatycznie przedłużony do końca czerwca 2026. Pytanie tylko, co zrobi Lewandowski po wypełnieniu umowy?

Robert Lewandowski trafi do Arabii Saudyjskiej? Gazeta potwierdza. "Może się to zdarzyć"

Nowe wieści w sprawie przekazała gazeta "Al-Riyadiyah". Sporo mówiło się, że jeśli Polak zdecyduje się opuścić Barcelonę, to kolejny etap kariery spędzi w USA. Jednak dziennikarze donoszą o zupełnie innym rozwiązaniu. Rzekomo 36-latek może przeprowadzić się na Bliski Wschód i dołączyć do jednego z tamtejszych klubów. Ba, gazeta miała uzyskać potwierdzenie takich planów.

"GOL International, czyli agencja, która reprezentuje Roberta Lewandowskiego, spodziewa się, że w przyszłym roku zdecyduje się na przenosiny do ligi saudyjskiej. Tak wynika z oświadczenia ujawnionego naszej redakcji. Agencja napastnika stwierdziła: 'W tej chwili nie ma żadnych rozmów między przedstawicielami ligi saudyjskiej a Lewandowskim, ale może się to zdarzyć, a liga saudyjska będzie świadkiem transferu piłkarza do jednej ze swoich drużyn w przyszłym roku'" - czytamy.

"Jest już zobowiązanie"

O tych doniesieniach pisał również kataloński "Sport". "W Arabii Saudyjskiej potwierdzają porozumienie z polskim napastnikiem. Będzie kolejną z gwiazd, które wypiszą się z europejskiego futbolu, aby jeszcze bardziej wzmocnić ligę saudyjską. W Arabii mówi się, że jest już zobowiązanie z piłkarzem, które wejdzie w życie, gdy jego umowa z Barceloną wygaśnie w 2026 roku" - czytamy.

O tym, czy tak faktycznie się stanie, przekonamy się w kolejnych miesiącach. Jak dotąd otoczenie piłkarza, jak i sam Lewandowski zaprzeczali, jakoby w planach był transfer do Arabii Saudyjskiej. Obecnie Polak skupia się na odpoczynku i regeneracji. Kolejny sezon na pewno spędzi w Barcelonie. Treningi rozpocznie już 13 lipca. W trakcie przedsezonowych przygotowań drużyna Hansiego Flicka wyjedzie do Azji, by rozegrać trzy sparingi.