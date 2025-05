To koniec. Nagle gruchnęły wieści o najpiękniejszej piłkarce świata

Alisha Lehmann jest jedną z najpopularniejszych piłkarek na świecie. Parę lat temu przeniosła się z BSC Young Boys do West Hamu United, a następnie do Aston Villi. I właśnie na Wyspach Brytyjskich zyskała ogromną popularność. Media szybko okrzyknęły ją "najpiękniejszą piłkarką na świecie", z czego zaczęła korzystać, gdyż na samym Instagramie obserwuje ją blisko 17 milionów użytkowników. Rok temu przeniosła się do Juventusu.

Alisha Lehmann rozstała się z Douglasem Luizem. Media ogłaszają

Piłkarka przeniosła się do stolicy Piemontu z partnerem Douglasem Luizem, który został wykupiony z Aston Villi za 51,5 milionów euro. Para zaczęła spotykać się w 2021 roku i wspólnie występowali we wspomnianej Aston Villi. Rozstali się rok później i ponownie zeszli na początku 2024 roku. Od tamtej pory byli ze sobą bardzo blisko, czego dowodem był właśnie wspólny transfer do Juventusu.

Jak się okazuje związek Lehmann i Luiza nie przetrwał. "La Gazzetta dello Sport" przekazała, że para ponownie się rozstała. Zdaniem dziennikarzy decyzja miała być spowodowana odmiennymi planami dotyczącymi ich zawodowej przyszłości.

Lehmann prawdopodobnie pozostanie w Turynie, ponieważ ma ważny kontrakt do 2027 roku. Choć w tym sezonie nie błyszczy i na koncie ma 16 występów i dwa gole. Inaczej natomiast wygląda sytuacja Douglasa Luiza. Pomocnik bardzo zawodzi w bieżących rozgrywkach i do tej pory rozegrał 23 mecze, ale na boisku przebywał łącznie przez jedynie 799 minut. Zdaniem mediów zawodnik planuje latem opuścić Turyn.

Juventus po 34 kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 62 punktów. Żeńska drużyna natomiast jest liderem i ma na koncie 55 punktów.