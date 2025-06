Media: Lewandowski odejdzie? Oto reakcja Barcelony

Robert Lewandowski powszechnie za czołowego napastnika na świecie zaczął być uważany pod koniec przygody w Borussii Dortmund, czyli ponad dekadę temu. Od tamtego czasu wygrał Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium oraz liczne ligowe tytuły zarówno w Niemczech, jak i Hiszpanii. Obecnie Polak ma 36 lat i powoli zbliża się do finiszu swojej niesamowitej kariery. W minionym sezonie wciąż był jednak w świetnej formie - zdobył 42 gole w 52 rozegranych meczach.

Robert Lewandowski odejdzie z FC Barcelony? Co zrobią Katalończycy?

Kontrakt Lewandowskiego z Dumą Katalonii dobiegnie końca 30 czerwca 2026 roku. Nic więc dziwnego, że w Barcelonie coraz więcej mówi się o pozyskaniu godnego następcy polskiego napastnika. Dziennikarze przytaczali choćby takie nazwiska jak Alexander Isak, Viktor Gyokeres albo Julian Alvarez. Żaden z nich jednak dotychczas nie był nawet blisko podpisania kontraktu z mistrzem Hiszpanii.

To też nie tajemnica, że od dłuższego czasu zainteresowanie Lewandowskim wykazują kluby z Arabii Saudyjskiej. Dziennikarze "Al-Riyadiyah" są wręcz pewni, że wkrótce Polak pójdzie tą samą drogą co Cristiano Ronaldo czy Karim Benzema. Kataloński "Sport" postanowił tymczasem odpowiedzieć na nieco inne pytanie: co zrobi Barca, kiedy straci Lewego?

Hiszpańscy dziennikarze przede wszystkim skupili się na postaci Alvareza. To wypowiedź jego agenta, Fernando Hidalgo: - Otrzymał wiele telefonów, ale Atletico trzyma się tego, że Julián będzie kontynuował grę u nich w przyszłym sezonie. Nie sądzę, żeby było wielu Argentyńczyków, którzy śledząc karierę Leo Messiego od dziecka, nie mieli uczuć do Barçy. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak drużyna grała w tym sezonie - stwierdził menadżer piłkarza, cytowany przez gazetę.

"Sport" podkreśla jednak, że na ten moment pozyskanie Alvareza to marzenie trudne do zrealizowania. I zastanawia się, jakie rozwiązania może przetestować Hansi Flick już w przyszłym sezonie. "Dani Olmo może grać jako fałszywa dziewiątka. Jest też Ferran Torres, który już ostatnio spisywał się bardzo dobrze w roli centralnego punktu ofensywy zespołu. Władze klubu są jednak zaangażowane w pozyskanie środkowego napastnika na przyszłość. Tak, jak miało to miejsce w przypadku Joana Garcii w bramce" - czytamy na portalu katalońskiej gazety.

Dziennikarze "Sportu" wlali też trochę optymizmu w serca polskich kibiców. Według nich bowiem Lewy wcale nie musiałby odejść z FC Barcelony po zakończeniu przyszłego sezonu. "Jego kontynuacja jako zawodnika Blaugrany nie powinna być całkowicie wykluczona, jeśli w kolejnym sezonie będzie nadal grał na optymalnym poziomie. Choć jest to obecnie bardzo odległa opcja" - podsumowują Hiszpanie.