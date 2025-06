W słowa Gauff aż nie chce się wierzyć. "Obrzydliwe"

Coco Gauff (2. WTA) po wygraniu Roland Garros zaliczyła dużą wpadkę i już po pierwszym meczu odpadła z turnieju WTA 500 na kortach trawiastych w Berlinie, a to przez porażkę 3:6, 3:6 z Xinyu Wang (49. WTA). A jeszcze przed meczem z Chinką poruszyła bardzo ważną dla niej kwestię.

Amerykanka skarżyła się na wiadomości otrzymywane w sieci. W tym wypadku zwróciła uwagę nie tyle na hejt, ile na pogróżki czy obrażanie na tle rasowym. - To najgorsze, co możesz dostać. Grożą śmiercią twojej rodzinie i tobie. Ludzie pisali tak do mojego chłopaka i znajomych. Rasistowskie komentarze [...], nagość, takie rzeczy. To obrzydliwe rzeczy, które dzieją się w tenisie - powiedziała, cytowana przez portal tennis365.com.

Gauff zaapelowała do ludzi zarządzających mediami społecznościowymi o konkretniejsze działania. - To coś, na co musimy zwracać uwagę. Chciałabym, żeby niektóre platformy się zaangażowały, nie tylko jeśli chodzi o tenisistów. Influencerzy, inni sportowcy, wszyscy otrzymują takie komentarze, więc to coś, co można rozwiązać - stwierdziła.

- Wiem, że WTA robi, co może, żebyśmy czuli się chronieni, ale zdecydowanie uważam, że wiele z tych platform również może wkroczyć - dodała. Po czym oceniła, jak niektóre z nich radzą sobie z obraźliwymi treściami.

- Myślę, że TikTok lepiej filtruje komentarze, więc tam tak naprawdę tego nie widać. Moim zdaniem Instagram jest najgorszy pod względem filtrowania komentarzy. Widzę tam zasadniczo wszystko. Próbuję robić to na własną rękę, filtrować pewne słowa, ale ludzie są kreatywni i piszą to na różne sposoby - wyjaśniła.

Być może to, z czym zmaga się Coco Gauff w sieci, w jakimś stopniu przyczyniło się do jej szybkiej porażki w Berlinie. Teraz przed nią krótka przerwa od startów, którą wykorzysta na jak najlepsze przygotowanie do Wimbledonu (start 30 czerwca).