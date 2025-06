Było 5:0 dla Polek i zabrzmiał ostatni gwizdek. Koniec marzeń, było blisko

Reprezentacja Polski do lat 19 rozegrała właśnie bez wątpienia najlepszy mecz na mistrzostwach Europy. Nasza drużyna rozbiła Szwecję aż 5:0. Bohaterką została po raz kolejny Weronika Araśniewicz, która zanotowała dublet. "Talent generacyjny" - napisał jeden z użytkowników na portalu X. Czy to zwycięstwo pozwoliło nam awansować do półfinału turnieju?