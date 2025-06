Wstrząsające wyznanie Djokovicia. Nigdy wcześniej o tym nie mówił

Novak Djoković od czasu zdobycia złota olimpijskiego w Paryżu jest sportowcem spełnionym - wygrał już wszystko, co było do wygrania. Obecnie wciąż utrzymuje wysoką formę, choć nieco niższą, niż do jakiej nas przyzwyczaił. W trakcie niedawno Roland Garros dość gładko przegrał z Jannikiem Sinnerem w półfinale turnieju singla. Wcześniej w 2025 roku triumfował w "tylko" jednym turnieju - rangi ATP 250 w Genewie.

Novak Djoković i jego tajemnica. Przestępcy pomogli rodzinie Serba

Serbski tenisista rzadko udziela dłuższych wywiadów, ale ostatnio się na taki zdecydował. Był gościem podcastu byłego piłkarza Slavena Bilicia - "(Ne)uspjeh Prvaka". Zdradził w nim chociażby, że w kontynuowaniu kariery obecnie najbardziej motywuje go występ na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. W pewnym momencie Serb zdecydował się też na dość szokujące wyznanie. Przyznał, w jaki sposób jego rodzice byli w stanie zafundować mu wylot na turniej Prince Cup w Miami w 2002 roku, który Nole ostatecznie wygrał, co dało mu przepustkę do wielkiej kariery.

Jak się okazuje: jego ojciec zaciągnął pożyczkę na 5000 dolarów od lichwiarzy, akceptując przy tym odsetki wynoszące 30 procent. - W tamtym czasie znalezienie takich pieniędzy normalnie byłoby niemożliwe. Mój ojciec poszedł do niesławnych lichwiarzy. Przestępców. Zapytali go, czy jest w pośpiechu. Powiedział, że tak, musimy wyruszyć, bo goni nas termin. Odpowiedzieli, że normalnie odsetki wyniosłyby 15 albo 20 procent, ale w tej sytuacji to będzie 30. Co miał zrobić? Zacisnął zęby, podał im rękę i przystał na takie warunki - oznajmił Djoković.

Chwilę później Nole podkreślił, że nie może opowiedzieć kolejnych historii dotyczących tej pożyczki, ale wspomniał o "pościgu samochodowym". Ostatecznie jednak wszystko oczywiście miało swój happy-end. Srdjan Djoković zwrócił gangsterom oczekiwaną kwotę. A kilka lat później zarówno jego synowi, jak i całej rodzinie już nigdy miało nie brakować pieniędzy.