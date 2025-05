Przemysław Frankowski po 3,5 roku w RC Lens zdecydował się na wypożyczenie do Galatasaray. Turcy zapłacili milion euro za pozyskanie wahadłowego na pół roku i zastrzegli sobie klauzulę wykupienia go od Francuzów. Do tej pory nie było jednak wiadomo, gdzie w kolejnym sezonie zagra reprezentant Polski. To niemal pewne.

Przyszłość Przemysława Frankowskiego ujawniona. Tam zagra w kolejnym sezonie

Sezon 2024/25 zbliża się do końca i teoretycznie 1 lipca Frankowski miałby wrócić do Francji z wypożyczenia. Dziennikarz Yakup Cinar z kanału "Yeni Acik" ujawnił jednak, że nie będzie takiej potrzeby, bo Galatasaray finalizuje wykupienie go z RC Lens.

"Opcja wykupu Frankowskiego została uruchomiona" - czytamy w doniesieniach. Dalej padają konkretne kwoty związane z wahadłowym. "Opłata za wypożyczenie wynosiła milion euro. Do końca sezonu Galatasaray musi zapłacić kolejne siedem milionów euro" - dowiadujemy się. Łącznie ściągnięcie Polaka do Turcji wyniesie więc osiem milionów euro.

Od wypożyczenia w lutym Frankowski zagrał dla Galatasaray tylko 11 meczów, w których zaliczył jedną asystę. Ponadto zobaczył jedną czerwoną kartkę, która była dla niego pierwszą taką karą w całej karierze. "Czuje się z tego powodu okropnie" - pisał reprezentant Polski w przeprosinach do kibiców klubu ze Stambułu.

Galatasaray ma obecnie pięć punktów przewagi nad drugim Fenerbahce i przed dwoma ostatnimi meczami sezonu jest bardzo blisko wygrania mistrzostwa Turcji. Triumf w krajowych rozgrywkach zapewni mistrzom miejsce w fazie ligowej Ligi Mistrzów w sezonie 2025/26, więc dla Frankowskiego to oczywiście wielka szansa na powrót do najważniejszych rozgrywek klubowych.