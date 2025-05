Nagranie z Igą Świątek widział cały świat. "To rozdziera serce"

Iga Świątek w półfinale turnieju WTA w Madrycie zmierzyła się z Coco Gauff. Polka z pewnością jak najszybciej będzie chciała zapomnieć o tym meczu. Nasza tenisistka spisała się fatalnie i przegrała 1:6, 1:6. O tym, jak wiele kosztowało ją to spotkanie, świadczy nagranie, które trafiło do sieci. "To rozdziera serce" - czytamy w komentarzach.

Screen/Twitter - https://x.com/TheTennisLetter/status/1917958287968092368 Otwórz galerię (3)