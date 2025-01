To dlatego Radwańska weszła do sztabu Linette

Magda Linette może się rozwinąć pod okiem Marka Gellarda i Agnieszki Radwańskiej. Co prawda nie poszło jej w turniejach w Brisbane i Hobart, gdzie odpadła odpowiednio w pierwszej i drugiej rundzie, ale najważniejsze jest Australian Open. To na kortach w Melbourne powinniśmy zobaczyć pierwsze poważniejsze efekty tej współpracy.

Tak nawiązała się współpraca Linette z Radwańską

Świat tenisa był pod wrażeniem, kiedy ujawniono, że Linette będzie współpracować z Radwańską. Krakowianka będzie pełnił rolę drugiego trenera i konsultantki. - Byłam niesamowicie zachwycona faktem, że Agnieszka zechciała dołączyć do mojego teamu. Szczerze, dla mnie było to zaskoczenie, ja tak niepewnie się jej o to zapytałam - opowiedziała w podcaście "Break Point" w grudniu.

Już wtedy mówiła, że na pomysł współpracy z Radwańską wpadł jej nowy trener, Mark Gellard. - W 2025 r. będzie dodatkowa osoba, bo spodobał mi się ten model. Udało mi się znaleźć kogoś bardzo konkretnego, kto nauczy mnie tenisowego IQ i będzie na mnie w stanie wpłynąć z innej perspektywy, bo mam wrażenie, że mi tego brakuje - mówiła Linette.

Sam Gellard bardzo chwali Radwańską i jej podejście do tenisa. Uważa ją za jedną z najinteligentniejszych tenisistek ostatnich lat. Była wiceliderka rankingu WTA wniosła do zespołu Linette sporo świeżego spojrzenia na grę.

- To ja skontaktowałem się z Agnieszką, żeby zapytać, czy chciałaby do nas dołączyć. Szukałem kogoś, kto był już na takim poziomie, bo uważam, że może to wnieść ogromną wartość do zespołu. Szczerze mówiąc, to jeden z najbystrzejszych tenisowych umysłów. Jeśli wykorzystamy choćby 10 proc. jej wiedzy na korcie, będziemy w świetnej pozycji - powiedział w rozmowie z Eurosportem.

Dużą korzyścią dla Linette jest możliwość trenowania nie tylko pod okiem Radwańskiej, ale razem z nią. O tej możliwości nie wiedziała, dopóki nie udało się w pełni dogadać ws. współpracy.

- Początkowo nie mówiłem Magdzie, dopóki nie byłem pewien, że to może się udać. Wiedziałem, że będzie podekscytowana, jeśli ktoś taki jak Agnieszka zechce nam pomóc - wyznał trener.

Magda Linette zacznie grę w Australian Open o godzinie 1:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. Jej rywalką będzie Japonka Moyuka Uchijima.