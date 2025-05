Tak wygląda tabela I ligi po poniedziałkowym hicie! Ależ walka o Ekstraklasę

Arka Gdynia pokazała klasę i po pięciu latach wywalczyła wreszcie awans do ekstraklasy. Piłkarze Dawida Szwargi są na wiosnę niepokonani, a przed tygodniem w meczu na szczycie pokonali Bruk-Bet Termalikę Nieciecza 2:1 i udowodnili, że są w znakomitej formie. Sam szkoleniowiec nie ukrywał dumy, natomiast zaznaczał, że sezon wciąż trwa. Nie było zatem wątpliwości, że Arka zrobi wszystko, by pokonać Wisłę Płock.

Pierwsza porażka Arki Gdynia w rundzie wiosennej. Sekulski bohaterem Wisły

Spotkanie rozpoczęło się bardzo ważnym apelem, który poparły oba zespoły. "Powiedzmy 'nie' rasizmowi" - można było przeczytać na banerze pokazanym przed pierwszym gwizdkiem arbitra. Dotyczyło to obrzydliwego incydentu związanego z żoną trenera Mariusza Misiury, która pochodzi z Kenii. Tuż po tym drużyny zaczęły rywalizację.

Lepiej weszli w to spotkanie zawodnicy Wisły Płock. W 20. minucie piłka trafiła w boczny sektor, gdzie był Nastić. Ten po przyjęciu posłał niskie dośrodkowanie na pole karne. Fatalne błędy defensywy Arki i z bliska Łukasz Sekulski umieszcza piłkę w siatce. Trudno powiedzieć, by po tym piłkarze Dawida Szwargi zaczęli przejmować inicjatywę. Było dość wyrównanie, choć to Wisła oddała więcej strzałów (5), podczas gdy Arka nie zaliczyła nawet jednej próby. Najwyraźniej załamany takimi statystykami był trener, który w 41. minucie, dokonał aż trzech zmian.

Początek drugiej odsłony znów należał do Wisły Płock. Znakomitą okazję miał choćby kapitan Łukasz Sekulski, który był bliski dubletu, natomiast bardzo dobrze spisał się bramkarz. Później przewagę zaczęła jednak przejmować Arka. Brakowało jednak konkretów. Najlepszą okazję miał Kocaba, natomiast po dośrodkowaniu z rzutu rożnego niecelnie uderzył głową.

Bardzo dużo nieudanych prób dryblingu miał za to Dawid Kocyła, czego nie mogli znieść fani. "To jest jakieś nieporozumienie", "mam nadzieję, że w Arce więcej już nie zagra" - pisali na portalu X. Ostatecznie w 74. minucie 22-latek opuścił murawę. Było sporo rzutów rożnych, dośrodkowań, natomiast goście nie byli w stanie zdobyć wyrównującej bramki. To pierwsza porażka Arki w rundzie wiosennej.

Wisła Płock - Arka Gdynia 1:0

Gol: Sekulski (20')

- Myślę, że piłkarze Arki skorzystali z tego party, więc nie wyciągałbym daleko idących wniosków po tym jednym meczu - skwitowali komentatorzy TVP Sport. Mieli na myśli wywiad szkoleniowca Arki po pokonaniu Bruk-Bet Termaliki. "Kiedy Szwarga udzielał wywiadu, nagle przerwali mu świętujący piłkarze. Po chwili udało się dokończyć rozmowę, choć tuż przed końcem za mikrofon wziął jeden z zawodników. - Teraz nie ma interview (wywiad - red.) ku*wa, teraz party ku*wa" - można przeczytać na Sport.pl.

Oto tabela I ligi. Kto zagra w barażach?

Po 32. kolejkach I ligi Arka jest liderem z dorobkiem 68 pkt. Drugi jest Bruk-Bet (65 pkt). Kolejne lokaty zajmują: Wisła Płock (60 pkt), Miedź Legnica (56 pkt), Wisła Kraków (56 pkt) oraz Polonia Warszawa (55 pkt). Pewna spadku jest już Warta Poznań (21 pkt), natomiast na ten moment w strefie spadkowej znajdują się też Stal Stalowa Wola (23 pkt) oraz Pogoń Siedlce (26 pkt).

Tabela po 32. kolejce I ligi: