To koniec. Gwiazda odchodzi z Manchesteru City po 8 latach

Kyle Walker dołączył do Manchesteru City w 2017 roku. Od tej pory prawy obrońca wygrał z tym klubem aż 17 trofeów. W tym sezonie Manchester City ma spore problemy ma spore problemy. Po 20 kolejkach Obywatele mają 34 punkty i zajmują 6 miejsce w Premier League.

Gwiazda poprosiła Pepa Guardiolę o transfer

Pep Guardiola, czyli trener Manchesteru City poinformował, że Kyle Walker oznajmił mu, że chce odejść. Powodem jest chęć zmiany ligi przed zakończeniem kariery. Serwis skysports.com przypomina, że w 2023 roku prawy obrońca był bliski transferu do Bayernu Monachium, ale zdecydował się przedłużyć umowę do 2026 roku.

Po tych słowach od razu ruszyła lawina spekulacji, gdzie 34-latek będzie mógł dołączyć. Od razu pojawiły się informacje, że zawodnik może trafić do Arabii Saudyjskiej, która kusi znanych piłkarzy mnóstwem pieniędzy.

Media: Walker negocjuje z "wielkim" klubem, który popadł w ruinę

Teraz "Mundo Deportivo" ujawnia, że Kyle Walker "prowadzi już negocjacje z 'wielkim', który popadł w ruinę". Hiszpanie, powołujący się na "The Telegraph" informują, iż mowa tu o AC Milan, który niedawno sięgnął po Superpuchar Włoch.

Kyle Walker nie znalazł się w kadrze Manchesteru City, który pokonał Salford 8:0 w trzeciej rundzie Pucharu Anglii Walkerowi. Kontrakt Kyle'a Walkera kończy się 30 czerwca 2026 roku. Serwis Transfermarkt aktualnie wycenia go na 10 mln euro.

Kyle Walker całą swoją dotychczasową karierę spędził w Anglii. Swoją przygodę rozpoczął w młodzieżowych drużynach Sheffield United, skąd trafił do Tottenhamu. W międzyczasie defensor był wypożyczony do Northampton. Po zmianie barw Anglik nie łapał się do składu Spurs, co powodowało kolejne wypożyczenia do Sheffield, QPR i Aston Villi. W lipcu 2017 roku Manchester City kupił tego zawodnika za nieco ponad 50 mln euro.