PZPN odezwał się do reprezentanta Brazylii! Chcą go w polskiej kadrze

Michał Probierz łącznie do kadry powołał 57 zawodników. Nie wszyscy dostali szansę się pokazać, ale wśród debiutantów znalazł się m.in. Kacper Urbański - największy wygrany kadencji obecnego selekcjonera. Jedną z kluczowych pozycji, na którą szkoleniowiec szukał piłkarza był defensywny pomocnik. Maxi Oyedele ledwo zdążył pokazać się w Legii i zadebiutował w kadrze. Odkurzony został też Taras Romańczuk.

Jednak Oyedele nie jest jeszcze zawodnikiem, na którym można już budować polską kadrę. Z 33-letnim Tarasem Romańczukiem trudno planować przyszłość. Inni zawodnicy, którzy dostali szansę na "szóstce" również nie zachwycili. Powoli zaczyna brakować alternatyw. I wygląda na to, że PZPN się zorientował, bo federacja zaczęła szukać wzmocnień w... Brazylii.

O całej sprawie informuje portal meczyki.pl. Okazuje się, że PZPN nieformalnie skontaktował się z Ronaldem Falkoskim. To 21-letni defensywny pomocnik, który na co dzień gra w brazylijskim Gremio. Jest też młodzieżowym reprezentantem tego kraju. Nazwisko zawdzięcza pradziadkowi, który do Brazylii wyjechał w latach 30. XX wieku.

"PZPN zainteresował się mocniej jego losem i w ostatnich dniach sprawdził, czy piłkarz byłby zainteresowany grą w biało-czerwonych barwach. Federacja badała teren nieformalnymi kanałami. Odbyła się rozmowa telefoniczna, w której 21-latek potwierdził, że jest zainteresowany grą z orzełkiem na piersi" - czytamy.

Falkoski już rok temu udzielił wywiadu, w którym mówił o próbach skontaktowania się z PZPN.

Jest jednak problem. Falkoski nie ma polskiego paszportu. Dobrą wiadomością jest to, że już rozpoczął starania o uzyskanie obywatelstwa.

Falkoski najlepiej czuje się na pozycji defensywnego pomocnika, czyli tej, której obsada sprawia dużo problemów Michałowi Probierzowi. Obecnie nie wydaje się być zawodnikiem, który miałby szansę na regularną grę w polskiej kadrze. W barwach Gremio zagrał w sezonie 2023/24 13 spotkań, ale zazwyczaj były to kilkuminutowe epizody. Łącznie na boisku przebywał przez zaledwie 132 minuty.

Reprezentacja Polski wkrótce zacznie walkę o udział w przyszłorocznych mistrzostwach świata. Biało-Czerwoni pierwszy mecz eliminacyjny zagrają 21 marca. Ich rywalem będzie kadra Litwy