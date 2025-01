Tak Adam Małysz podsumował skoki w Zakopanem. Nie darował Żyle

Paweł Wąsek oddał świetny skok w pierwszej serii i poleciał na odległość 145 metrów. W drugiej serii również nie zawiódł i zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Polski w karierze. Dobrze wypadł też Kamil Stoch, który został wicemistrzem Polski. Ostatnie miejsce na podium zajął Jakub Wolny. Jego sukces przyćmiła odrobinę wpadka PZN-u. Federacja wydała mu... błędny dyplom.

Powiało optymizmem po mistrzostwach Polski. Małysz wprost o Wąsku. "Najlepszy"

W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet zawody ocenił Adam Małysz. Prezes PZN oraz najlepszy polski skoczek w historii - mistrzem Polski zostawał aż 14 razy - był zadowolony przede wszystkim z postawy Pawła Wąska. - Udowodnił, że jest teraz naszym najlepszym zawodnikiem. Podobał mi się szczególnie jego pierwszy skok. To była rakieta! - powiedział.

Dużo gorzej poszło Dawidowi Kubackiemu i Piotrowi Żyle. Małysz przyznał, że obaj niekoniecznie muszą znaleźć się w kadrze na zawody Pucharu Świata w Zakopanem. Skrytykował też postawę Żyły.

- Piotrka trudno do czegokolwiek przekonać. A niestety, system skoków się zmienia. Myślę, że on jest fizycznie dobrze przygotowany do sezonu, ale przerosły go wydarzenia z Oberstdorfu. Pierwszy raz się chyba aż tak zestresował. Popełnił ogromny błąd i chyba nie był w stanie później z tego wyjść - zauważył prezes PZN.

- Wiadomo, że fajnie byłoby żyć w takim komforcie, jakim dzisiaj cieszą się Austriacy. Mają młodych, którzy walczą o wysokie miejsca, ale są też starsi skoczkowie, którzy prezentują wysoki poziom - przyznał też.

Co może osiągnąć Wąsek? Są marzenia o podium

Adam Małysz odpowiedział też na pytanie, czy Pawła Wąska stać na to, żeby osiągać wyniki w okolicach podium podczas zawodów Pucharu Świata. - Myślę, że tak. Gdyby nie Austriacy, to pewnie Paweł kręciłby się przy tym podium cały czas. Austriacy dzisiaj są jednak poza zasięgiem, wszyscy to mówią. Pytanie tylko jak długo. Chyba, że faktycznie mają coś ekstra w sprzęcie. Coś, czego inni nie mają - powiedział.

A o co chodzi z Austriakami? Na łamach Sport.pl szerzej o podejrzeniach wobec austriackich skoczkach pisał Jakub Balcerski.

Obecnie Paweł Wąsek jest najlepszym polskim skoczkiem. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajmuje 13 miejsce. Najlepiej w tym sezonie poszło mu w Innsbrucku, gdzie skończył konkurs na 5. pozycji.

Polscy skoczkowie szykują się do zawodów Pucharu Świata w Zakopanem. Te rozpoczną się już w piątek 17 stycznia.