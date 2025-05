Sutryk wskazany jako winny spadku Śląska. Jest reakcja. Tak się tłumaczy

Śląsk Wrocław w zeszłym sezonie był wicemistrzem Polski. W bieżących rozgrywkach całkowicie jednak zawiódł i mało kto spodziewał się takiego koszmaru. Drużyna przez cały czas walczyła o utrzymanie w ekstraklasie, co finalnie jej się nie udało. W 32. kolejce ekstraklasy przegrała 0:2 z Górnikiem Zabrze i przez to była o krok od spadku. Gwoździem do trumny okazało się zwycięstwo Lechii Gdańsk z Koroną Kielce i oficjalnie Śląsk w przyszłym sezonie będzie rywalizował na boiskach I ligi.

Jacek Sutryk zabrał głos po spadku Śląska

Fani nie kryli ogromnego rozczarowania postawą zespołu w lidze i za spadek najbardziej obwiniają prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. "Pana decyzje doprowadziły do tego, gdzie dzisiaj jest Śląsk. Dokonał pan złych wyborów, zaufał pan nie tym ludziom. W czterech z ostatnich trzech sezonów Śląsk walczył o utrzymanie. Nie uczył się pan na błędach, zachłysnął się pan wicemistrzostwem" - czytamy na Twitterze. Teraz głos zabrał sam Jacek Sutryk, który odniósł się do tych oskarżeń.

- Przypomnę, że Śląsk był - a właściwie to dalej jest - wicemistrzem Polski. Rozumiem, że ja za to nie jestem odpowiedzialny. Rozumiem, że odpowiadamy tylko za porażki? Nie mam problemu, żeby za to odpowiadać. Ja generalnie, jako prezydent, ponoszę odpowiedzialność za całe miasto i za wszystkie działania miejskie. Jeżeli ktoś chce tak tę sytuację widzieć, to niech sobie ją tak właśnie ocenia - powiedział w Radiu Wrocław. Następnie stwierdził, co przede wszystkim zawiodło.

- To jak zwykle jest funkcją, tak mówiąc matematycznie, wielu bardzo złożonych kwestii, ale przede wszystkim słabego wyniku sportowego. Zachęcałbym do takiego myślenia, że za chwilę trzeba skończyć ten okres rozliczeń, żałoby, szukania czarownic, budowania stosów i palenia na nich tych czarownic. Jest potrzebna dobra atmosfera, dobra energia, dobra emocja, żeby kibicować Śląskowi, bo to jest nasza po prostu marka - dodał.

Na koniec Sutryk nie ukrywał, że po spadku Śląska do I ligi potrzebna będzie redukcja kosztów. - To nie może być taka redukcja kosztów, która sprawi, że Śląsk nie będzie konkurencyjny sportowo i nie będzie w stanie nawiązać tej rywalizacji, odbić się i wejść ponownie do ekstraklasy - stwierdził.

Śląsk Wrocław obecnie zajmuje 17. miejsce w tabeli z dorobkiem 28 punktów. W ostatnich dwóch kolejkach zmierzy się z Jagiellonią Białystok (16 maja) i Puszczą Niepołomice (24 maja).