Flick ruszył do Mbappe po meczu. Tak go potraktował

Niedzielne popołudnie w La Liga dostarczyło kibicom mnóstwa emocji, zwrotów akcji, a także goli. Już w pierwszej połowie padło ich aż sześć. I choć po 14 minutach 2:0 prowadził Real Madryt, to w kolejnych akcjach przed przerwą strzelali tylko rywale. W tej sytuacji do szatni piłkarze Carlo Ancelottiego schodzili przy stanie 2:4. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 4:3 dla FC Barcelony.

Hansi Flick wykonał gest w stronę Mbappe. Piękne obrazki w Barcelonie

Nic więc dziwnego, że po meczu zawodnicy z Madrytu byli załamani. Nie dość, że przegrali po raz czwarty w tym sezonie z Katalończykami, to praktycznie stracili już szansę na mistrzostwo Hiszpanii. Na trzy kolejki przed końcem różnica wynosi aż siedem punktów. Zdruzgotany takim obrotem spraw był m.in. Kylian Mbappe.

Francuz robił, co mógł, dwoił się i troił w meczu z Barceloną. Ba, strzelił nawet hat-tricka, ale uratować zwycięstwa dla drużyny się nie udało. Po ostatnim gwizdku Mbappe stał bezradnie na murawie i czekał na rywali, którzy dziękowali mu za grę. Podszedł do niego nawet... Hansi Flick, co zarejestrowały kamery.

Niemiec zdobył się na miły gest i potraktował 26-latka tak, jakby był jego podopiecznym. Nie tylko podał mu ręki, ale złapał go za głowę, przytulił, a nawet poklepał po plecach. Wypowiedział też kilka słów w jego kierunku. Widać było, że chce dodać otuchy załamanemu piłkarzowi. Jego gest odwzajemnił też sam Mbappe.

Wielkie zmiany w Realu. Wszystko po to, by zmazać plamę tego sezonu

Po tym spotkaniu Barcelona położyła już praktycznie jedną dłoń na trofeum La Liga. Najpewniej odzyska je po sezonie przerwy, kiedy to triumfował Real. Dobre wyniki w stolicy Katalonii raczej nie spowodują wielkich roszad latem. Do takich może dojść za to w Madrycie.

Wszystko wskazuje na to, że na ławce trenerskiej zasiądzie Xabi Alonso. Klub postara się również sprowadzić nowych, utalentowanych piłkarzy, by w kolejnym sezonie powalczyć o wszystkie trofea. Przed drużyną jeszcze Klubowe Mistrzostwa Świata 2025 i jak donoszą media, na tej imprezie zespół poprowadzi nowy trener.