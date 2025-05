Śląsk ledwo spadł, a tu takie wieści. "Pozostanie w Ekstraklasie"

W niedzielę Śląsk Wrocław spadł z Ekstraklasy. Los klubu został przypieczętowany przez wygraną Lechii Gdańsk z Koroną Kielce (3:2). Wszystko wskazuje na to, że wicemistrzowie Polski w kolejnym sezonie będą mocno osłabieni - Śląsk prawie na pewno straci Petera Pokornego, czyli do niedawna kluczowego zawodnika pierwszego składu. Kibice Śląska mają do niego żal - zarzucają mu symulowanie kontuzji.

