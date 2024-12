Nie ma odwrotu. Słowa Sabalenki o Świątek niosą się po świecie

Iga Świątek (2. WTA) i Aryna Sabalenka (1. WTA) od wielu miesięcy wyraźnie dominują w tourze. Przez większość tego okresu ich relacje wydawały się dosyć chłodne, aczkolwiek od niedawna można mówić o pewnym ociepleniu - przykładem były wspólne treningi czy nagrania przy okazji WTA Finals. - Nie miałyśmy do tej pory okazji, by być bliżej z Igą czy wspólnie się bawić - tłumaczyła 26-latka, która ponownie zabrała głos w tej sprawie.

Aryna Sabalenka zmiotła rywalkę z kortu i dostała pytanie o Igę Świątek. "Byłam zaskoczona"

Liderka światowego rankingu rozpoczęła nowy sezon od pewnego zwycięstwa 6:4, 6:0 nad Renatą Zarauzą (75. WTA) w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Brisbane. A w pomeczowym wywiadzie dość niespodziewanie zapytano ją o relacje z Polką. - Widzieliśmy, że trochę trenowałaś z Igą… Ale byłam zaskoczona, że nie ma filmu na Tik Toku. Czy się pojawi - zagaiła prowadząca. Co na to Sabalenka?

- Zdecydowałyśmy, że robimy to raz w roku - zaczęła. A potem rzuciła: - Może tak naprawdę nikt nie czeka na naszego wspólnego "tik toka"? - Czekamy, czekamy - zapewniła prowadząca. - Czujemy, że to będzie wyjątkowe, jeśli zrobimy to raz w roku - zakończyła 26-latka.

Nowy rok już niedługo, więc kolejne nagranie Polki i Białorusinki mogłoby pojawić się lada dzień. Choć raczej należy zakładać, że doczekamy się go innej okazji, zapewne gdy obie zawodniczki będą brać udział w jednym turnieju.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka niebawem przystąpią do arcyważnego turnieju

Świątek obecnie rywalizuje w narodowych barwach w United Cup, gdzie czekają ją kluczowe spotkania z Czechami. Natomiast Sabalenka w trzeciej rundzie w Brisbane zagra z Julią Putincewą (29. WTA). Dwie najwyżej notowane tenisistki będą mogły spotkać się dopiero podczas Australian Open (12-26 stycznia) - tam Białorusinka będzie bronić tytułu oraz pokaźnej liczby punktów rankingowych, natomiast Polka postara się pokrzyżować jej plany o trzecim z rzędu trofeum i utrzymaniu prowadzenia na światowych listach.