Ostra reakcja w Hiszpanii na decyzję Flicka. "Szczęsny na to nie zasługuje"

FC Barcelona w środowy wieczór zremisowała z Interem Mediolan 3:3 w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów. Sytuacja na boisku zmieniała się jak w kalejdoskopie. Goście prowadzili 2:0, ale za sprawą Lamine'a Yamala i Ferrana Torresa gospodarze wyrównali. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3:3. Całe spotkanie w katalońskich barwach zagrał Wojciech Szczęsny.

Krytykują ter Stegena. "Niegodne"

Wiele wskazuje na to, że w sobotę Polak usiądzie na ławce, a w bramce po raz pierwszy od wielu miesięcy zobaczymy Marca-Andre ter Stegena, który jest już gotowy do gry. Czy to wywraca hierarchię do góry nogami? Póki co wygląda na to, że Hansi Flick - jak zapowiadał na konferencji prasowej - chce dać szansę rodakowi w pojedynczym spotkaniu.

W Hiszpanii nie wszyscy są jednak zadowoleni z faktu, że Niemiec ponownie zagości między słupkami Barcelony i zagra zamiast chwalonego zewsząd Szczęsnego. Nie tak dawno dziennikarz David Sanchez cytowany przez "Marcę" mówił: - Szczęsny nie zasługuje na to, co robi mu ter Stegen. Czy uczciwie byłoby ze strony Flicka pozbycie się Szczęsnego i postawienie na ter Stegena? Szczerze mówiąc, nie sądzę. Ter Stegen wraca po bardzo poważnej kontuzji, wypadł z rytmu i nie rozumiem jego nieustannego pojawiania się w mediach i dawania jasno do zrozumienia, że chce teraz grać. Wydaje mi się to nielogiczne i niestosowne. A co najważniejsze: nie zasłużył na to - przyznawał.

Dziennikarz zwracał uwagę na fakt, że ter Stegen wypowiadał się w niemieckich mediach na temat swojej rekonwalescencji i chęci powrotu do gry. Kilka tygodni temu doświadczony golkiper w rozmowie z podcastem "Phrasenmaeher" gazety "Bild" mówił, że czuje się sprawniejszy niż kiedykolwiek.

- Mam wokół siebie świetny zespół, radzę sobie z każdą presją i jestem chętny do gry wkrótce, bez konkretnej daty. Jeśli dobrze poradzę sobie z napięciem i wszystkimi aspektami treningu z drużyną, da to trenerowi mały impuls, aby wiedział, że jestem gotowy - mówił, a wiele osób w Hiszpanii odbierało to wówczas jako presję wywieraną na Hansiego Flicka.

Teraz, w dniu w którym ter Stegen ponownie wybiegnie na boisko w meczu ligowym, temat wrócił. Tym razem poruszyło go madryckie media.

- Myślę, że to, co robi ter Stegen, jest niegodne kapitana - powiedział Santi Gimenez z dziennika "AS", przypominając, o tym, co niemiecki bramkarz "robił przez wszystkie podcasty w Niemczech ze Szczęsnym".

Dziennikarz pił oczywiście do wspomnianych słów niemieckiego bramkarza dotyczących daty powrotu. Czas pokaże, czy ter Stegen rzeczywiście wskoczy między słupki tylko na jeden mecz.