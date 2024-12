Ogłosili ws. Świątek i Hurkacza. Polscy kibice nie będą zadowoleni

Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Jan Zieliński - tych polskich tenisistów zobaczyliśmy w pierwszym spotkaniu reprezentacji Polski w United Cup (z Norwegią). 23-latka odniosła dwa zwycięstwa, w singlu oraz w mikście z Zielińskim, natomiast 27-latek swój mecz przegrał. A niebawem czeka ich kolejne wyzwanie.

Kiedy gra Iga Świątek i Hubert Hurkacz? O której mecz Polska - Czechy w United Cup?

Na zakończenie fazy grupowej dojdzie do starcia Polaków z Czechami, którzy wcześniej także pokonali 2-1 Norwegów i aktualnie są liderami grupy B. Zatem stawką będzie pierwsze miejsce w grupie, gwarantujące wejście do ćwierćfinału - w przypadku zajęcia drugiego miejsca trzeba będzie oglądać się na wyniki innych grup grających w Sydney (a właściwie grupy F z Wielką Brytanią, Argentyną i Australią, gdyż w grupie D ani Szwajcaria, ani Francja nie mają już nawet teoretycznych szans na awans).

Znany jest już pełny plan rywalizacji Polska - Czechy. Na początek odbędzie się męski singiel z udziałem Hurkacza oraz Tomasa Machaca, gdzie faworytem wydaje się polski tenisista (zajmują odpowiednio 16. i 25. miejsce w rankingu ATP). Następnie Świątek zagra z Muchovą i również w tej parze wyższe są notowania Polaków (odpowiednio drugie i 22. miejsce w rankingu WTA). Na koniec odbędzie się mikst, do którego zostali wpisani Świątek i Hurkacz oraz Muchova i Machac. Ale możliwe są zmiany, wystarczy przypomnieć, że w rywalizacji z Norwegią 27-latek niemal w ostatniej chwili został zastąpiony przez Zielińskiego.

Oto plan gier na mecz Polska - Czechy w United Cup. Nowy Rok z Hubertem Hurkaczem i Igą Świątek

A kiedy i o której rozpocznie się rywalizacja? Jako pierwsi na kort wyjdą Hurkacz i Machac, którzy zrobią to już w 2025 roku, konkretnie 1 stycznia o godzinie 00:30 polskiego czasu. Po zakończeniu ich starcia zagrają Świątek i Muchova, a na koniec odbędzie się mikst. Polskich kibiców czeka zatem wyjątkowo długa noc sylwestrowo-noworoczna.

Jeśli reprezentacja Polski pokona Czechów i wygra grupę B, to trafi do tej połówki drabinki, w której są już Kazachstan i Niemcy. Pełen układ fazy play-off będzie znany dopiero po zakończeniu zmagań we wszystkich grupach.