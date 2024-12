Tak czytelnicy Sport.pl ocenili Igę Świątek. Jednoznaczne wyniki

To trzecia edycja plebiscytu "The best of Iga", który organizujemy, by uhonorować występy i osiągnięcia czołowej tenisistki świata. W ostatnich dniach przedstawialiśmy głosy jurorów, ale zapytaliśmy o zdanie także czytelników Sport.pl. W ten sposób mogliście wziąć udział w jedynym plebiscycie poświęconym wyłącznie Świątek.

W kategorii "najlepsze spotkanie" nasi eksperci postawili na pojedynek z Aryną Sabalenką w finale imprezy WTA 1000 w Madrycie. A czytelnicy? 66 proc. wybrało także finał Świątek - Sabalenka, 27 proc. starcie Świątek - Osaka w drugiej rundzie Roland Garros, 4 proc. finał z Jeleną Rybakiną w Dosze, a pozostałe 3 proc. - finałowy mecz Roland Garros z Jasmine Paolini.

W stolicy Hiszpanii Polka i Białorusinka rywalizowały przez ponad trzy godziny. Świątek zwyciężyła 7:5, 4:6, 7:6 (9-7), broniąc po drodze dwie piłki meczowe. To był jej pierwszy sukces w Madrycie. Zrewanżowała się Sabalence za przegraną w finale tego turnieju w 2023 roku.

Madryt i sukces w Paryżu

Za największy sukces Świątek czytelnicy, podobnie jak jurorzy Sport.pl, uznali zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju Roland Garros. Polka wygrała w ostatnim sezonie także imprezy WTA 1000 w Dosze, Indian Wells, Rzymie oraz Madrycie. Jako jedyna tenisistka w historii obok Sereny Williams triumfowała w trzech wiosennych zawodach rozgrywanych w stolicy Hiszpanii, Włoch i Francji w jednym roku.

46 proc. naszych odbiorców postawiło na sukces w Roland Garros, przy 74 proc. jurorów. Co czwarty czytelnik głosował za brązowym medalem igrzysk i utrzymywanie się Świątek na pozycji liderki przez prawie cały sezon. Pozostałe cztery procent wybrało triumf w imprezie w Madrycie.

Świątek wygrała Roland Garros po raz trzeci z rzędu, a czwarty w karierze (także w 2020). Tam czuje się najlepiej. Na paryskich kortach zdobyła również brązowy medal podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich. To pierwszy krążek w historii polskiego tenisa.

Czytelnicy zgodzili się także z jurorami, gdy zapytaliśmy ich o najważniejszą wypowiedź Świątek w ostatnim sezonie. Obie grupy w większości wskazały na słowa tenisistki odnoszące się do potrzeby zmian w kalendarzu WTA. W sierpniu podczas imprezy WTA w Cincinnati Polka powiedziała: "Myślę, że mamy za dużo turniejów w sezonie. To się nie skończy dobrze. To sprawia, że tenis jest dla nas mniej przyjemny. Zasługujemy na to, żeby trochę więcej odpocząć".

Na tę kandydaturę zagłosowało prawie 60 proc. respondentów. Co dziesiąty czytelnik wybrał wypowiedź Świątek o igrzyskach, 17 proc. odbiorców słowa skierowane do kibiców podczas Roland Garros, a 14 proc. wpis podsumowujący sezon 2024.

Nominowane były również następujące wypowiedzi:

O igrzyskach: "Prawdziwym marzeniem ze snów jest złoto olimpijskie, ale jestem szczęśliwa, że ogarnęłam się po wczorajszym meczu, bo naprawdę nie było łatwo. Wyszłam na kort i cieszyłam się, że gram. W tenisie rzadko mamy taką sytuację, że po porażce, znów mamy okazję zagrać. Jakikolwiek medal to ogromne wyróżnienie. Przez całą karierę zapracowałam, by być w strefie medalowej. To dla mnie coś niesamowitego i nigdy bym się tego nie spodziewałam. Myślałam, że bycie numerem jeden rankingu, wygrywanie szlemów czy medal igrzysk są dla nadludzi. Cieszę się, że po tylu wczorajszych emocjach, zrobiłam dziś robotę. Pozbieranie się jest dla mnie super, bo wczoraj czułam się, jakbym miała jakąś żałobę. Fajnie, że byłam profesjonalna".

O całym sezonie: "Dziękuję za ten sezon. Przede wszystkim sobie i mojemu zespołowi, bo był to kolejny wspaniały rok. To sezon niebycia superbohaterka i akceptacji tego, mierzenia się z nowymi wyzwaniami, ciężkiej pracy, doceniania kamieni milowych i przekraczania kolejnych granic. Przede wszystkim jednak kończę ten rok z ogromną satysfakcją i dumą ze swojej siły, wytrwałości i osiągnięć, które mówią więcej niż jakiekolwiek słowa".

Do kibiców w Paryżu: "Chcę powiedzieć jedną rzecz. Przykro mi, że muszę, bo wszystkich was bardzo szanuję i wiem, że gram dla was, że to jest rozrywka, że dzięki wam zarabiam na życie. Ale czasami, gdy jest duża presja i krzykniecie coś w trakcie wymiany albo tuż przed returnem, to naprawdę trudno jest zachować koncentrację. Proszę, wspierajcie nas przed między wymianami, a nie w trakcie. Wtedy będzie wspaniale".

Wszyscy stawiają na uwagi dotyczące kalendarza WTA. Działacze posłuchają?

Nasza zawodniczka kolejny raz zwracała uwagę na problem z terminarzem rozgrywek WTA. Tenisistki muszą rozgrywać dziś więcej obowiązkowych turniejów zaliczanych do rankingu w porównaniu do poprzednich lat. Świątek zaliczyła w sezonie 2024 aż 70 spotkań - jedynie o sześć mniej niż dwa sezony wcześniej, a pamiętajmy, że z uwagi na zawieszenie nie występowała jesienią w Seulu, Pekinie i Wuhan. Działacze Organizacji Kobiecego Tenisa pozostają na razie głusi na podobne wypowiedzi.

Ostatnia kategoria tegorocznego plebiscytu dotyczyła największego wyzwania, jakiego Świątek doświadczyła w całym sezonie. Aż 72 proc. głosujących postawiło na pozytywny wynik antydopingowy. 13 proc. wybrało występ olimpijski w Paryżu, 11 proc. utratę pozycji liderki rankingu, a zaledwie 4 procent zmianę na stanowisku trenera, gdy Tomasza Wiktorowskiego zastąpił Wim Fissette.

Świątek ma za sobą trudną drugą część sezonu. Jurorzy Sport.pl również uznali, że to sprawa pozytywnego testu miała największe znaczenie. Polka nie mogła grać przez miesiąc, w efekcie spadła na drugie miejsce na świecie. Nadal czekamy, czy Polska Agencja Antydopingowa lub Światowa Agencja Antydopingowa zdecydują się złożyć odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie od wyroku Międzynarodowej Agencji Integralność Tenisa.