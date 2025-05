To koniec dominacji Świątek i Sabalenki. Oto nowa "królowa" tenisa

Jednak w ostatnim czasie dynamika uległa zmianie. Iga Świątek nie zdobyła tytułu WTA od ubiegłorocznej edycji French Open i patrząc na jej ostatnie wyniki - nie zanosi się, by się to zmieniło. Podczas turnieju w Madrycie Polka przegrała z Coco Gauff 1:6, 1:6, co było zaskakującym wynikiem, bo jej bilans przeciwko Amerykance jest pozytywny - aktualnie wynosi on 11:4. Warto zaznaczyć, że raszynianka przegrała z nią ostatnie trzy mecze.

To ona zakończy hegemonię Świątek i Sabalenki

W związku z tym, co się dzieje, dziennikarze eldebate.com ogłaszają, że Coco Gauff "zakończy hegemonię Świątek i Sabalenki" - czytamy. Serwis zwrócił uwagę na widoczne postępy 21-letniej amerykańskiej tenisistki. "Ma ona wszystko, czego potrzeba, aby zdetronizować Polkę i Białorusinkę w WTA" - napisano.

Media twierdzą, że "jeśli wszystko pójdzie dobrze" to Coco Gauff może pójść w ślady swojej rodaczki - Sereny Williams, która w czasie swojej bogatej kariery wygrała 23 Wielkie Szlemy. "Obecnie zawodniczka urodzona w Atlancie 21 lat temu zajmuje czwarte miejsce w rankingu WTA z dorobkiem 6073 punktów, a jeśli odniesie triumf w Madrycie, gdzie prezentuje znakomity poziom, wyprzedzi w rankingu swoją rodaczkę Jessicę Pegulę i będzie nieco bliżej prześcignięcia Świątek i zostania drugą najlepszą tenisistką na świecie" - czytamy.

"Ma wszystko, czego potrzeba"

W finale Coco Gauff zmierzy się z Aryną Sabalenką, która powalczy o trzeci tytuł w Madrycie. "Będzie to bez wątpienia niezwykle zacięty finał, w którym Amerykanka naprawdę utrudni zadanie obecnej dominatorce kobiecego cyklu" - pisze serwis eldebate.com. Aktualnie bilans Amerykanki i BIałorusinki jest korzystniejszy dla młodszej zawodniczki (5:4).

"Gauff wie, że ma to, czego potrzeba, aby odnieść sukces w tenisie. Chociaż może opuścić Madryt jako numer dwa na świecie, jest bardzo jasne, że jej celem jest dotarcie na szczyt kobiecego tenisa" - zakończono.