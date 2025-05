To dlatego Szczęsny został wykreślony przez Flicka. Hiszpanie ujawniają

Marc-Andre ter Stegen przez kontuzję stracił prawie cały sezon. Od kilku miesięcy jego miejsce w bramce Barcelony zajmuje Wojciech Szczęsny, który trafił do Katalonii właśnie dzięki temu, że Niemiec odniósł uraz. Polak zagrał kilka naprawdę dobrych spotkań, w dodatku Barcelona z nim w składzie prawie nie przegrywa - do tej pory zdarzyło się to tylko raz.

Dlatego Ter Stegen może zastąpić Szczęsnego. Hiszpanie tłumaczą

Dzisiaj jednak w końcu Ter Stegen ma wrócić do bramki. Hansi Flick chce oszczędzić najważniejszych zawodników przed rewanżowym spotkaniem z Interem - wśród odpoczywających ma się znaleźć również Wojciech Szczęsny. Pojawiło się jednak pytanie: czy Niemiec może w ogóle zostać wystawiony w pierwszym składzie? Czy nie został wyrejestrowany, gdy do klubu trafił Szczęsny?

Na te wątpliwości odpowiada artykuł "Mundo Deportivo". Gazeta przypomina, że Barcelona stosuje się w tym przypadku do artykułu 77. ligowych regulacji budżetowych. Stwierdza on, że w przypadku długich kontuzji - tych trwających ponad cztery miesiące - można wykorzystać 80 procent kwoty wydawanej na kontuzjowanego piłkarza, żeby ściągnąć jego zmiennika. Nie nakłada on żadnych dodatkowych regulacji, które dotyczyłyby piłkarza z urazem lub jego następcy. I właśnie dzięki temu przepisowi Ter Stegen może zagrać dziś w pierwszym składzie, a Szczęsny usiąść na ławce bez żadnych problemów.

Inaczej jest w rozgrywkach UEFA. Gdyby Hansi Flick chciał dać zagrać Ter Stegenowi w Lidze Mistrzów, to najpierw Barcelona musiałaby wyrejestrować Wojciecha Szczęsnego.

Sobotni mecz Barcelony z Realem Valladolid zacznie się o godzinie 21:00.