Cały świat trąbi o tym, co zrobiła Świątek. Ocenili bez skrupułów

Iga Świątek poprowadziła reprezentację Polski do zwycięstwa 2-1 nad Norwegią w United Cup - najpierw wygrała w singlu z Malene Helgo (6:1, 6:0), a następnie w mikstowej parze z Janem Zielińskim ograli Caspera Ruuda i Ulrikke Eikeri (6:3, 0:6, 10-8).

"Ozdobą meczu (miksta - red.) była przepiękna wymiana Świątek z Ruudem na 4-4. Ta akcja pokazała, jak wielka jest Iga! Wytrzymała naprawdę mocne granie z głębi kortu. A gdy na koniec tej wymiany złożonej z aż 12 uderzeń posłała potężnego winnera, z radości ze swoich miejsc wyskoczyli wszyscy tenisiści i sztabowcy w polskim boksie. Wielką owację zgotowała też Polce publika" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Zachwycają się tym, co zrobiła Iga Świątek w meczu Polska - Norwegia w United Cup. "Epicka akcja"

O tej akcji zrobiło się bardzo głośno. "Iga Świątek mierzy się z Casperem Ruudem i zwycięża w emocjonującej wymianie w grze mieszanej" - czytamy na oficjalnej stronie WTA, gdzie zamieszczono również nagranie tej akcji.

"Świątek zawsze chciała zobaczyć z bliska mocny forhend Ruuda i w poniedziałkowy wieczór na United Cup światowa numer dwa dostała taką szansę. [...] W kluczowej wymianie przy wyniku 4-3 Świątek i Ruud zagrali potężną wymianę, a w miarę jak napięcie rosło, publiczność wstrzymywała oddech. Uderzając piłką po linii w tę i z powrotem, Świątek przejęła inicjatywę i zmieniła kierunek, ostro uderzając forhendem w poprzek kortu" - dodano.

"Niesamowity moment Świątek podczas emocjonującego meczu Polski z Norwegią w grze mieszanej w fazie grupowej United Cup 2025" - to z kolei artykuł portalu sportskeeda.com. "Świątek i Zieliński zwyciężyli w tym emocjonującym spotkaniu, przypieczętowując pamiętny powrót Polski w wywróconej do góry nogami rywalizacji" - kontynuowano.

"Gdy Norwegia prowadziła 4-3, Ruud zaserwował w stronę Zielińskiego. Po krótkiej wymianie Ruud uderzył forhendem w stronę Świątek. Była numer jeden WTA zmierzyła się z byłym numerem dwa ATP, a epicka akcja zakończyła się, gdy Świątek zagrała zwycięski forhend po przekątnej, pokonując Eikeri" - napisano.

Iga Świątek oceniła grę przeciwko Casperowi Ruudowi. "Zbyt dobre"

Na oficjalnej stronie WTA zacytowano także pomeczowe słowa Polki dotyczące gry przeciwko Ruudowi. - Kiedy returnuję serwis Caspera, po prostu gram bez oczekiwań i staram się trochę polegać na swojej intuicji. [...] Powiedziałam mu przy siatce, że fajnie jest grać przeciwko jego forhendowi, ponieważ zawsze uwielbiałam to uderzenie w jego wykonaniu - powiedziała.

Obie gwiazdy weszły też w interakcję na Instagramie. "To było zbyt dobre, Iga. Ale następnym razem wytrzymaj, dopóki któreś z nas nie popełni błędu. Jestem pewien, że w końcu to będę ja" - napisał Ruud pod filmem z wymianą. Na co 23-latka odpowiedziała krótko: "Wyzwanie przyjęte".

Okazja do ponownej rywalizacji nadarzy się nieprędko, albowiem po porażce z Polską Norwegia odpadła z United Cup - wcześniej przegrała z Czechami (1-2), którzy teraz zagrają z Igą Świątek i spółką. Rywalizacja rozpocznie się 1 stycznia o godz. 00:30 czasu polskiego.