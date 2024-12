567 dni i koniec. Tak wypadł powrót Kyrgiosa

567 dni - tyle upłynęło od ostatniego oficjalnego spotkania Nicka Kyrgiosa w turnieju rangi ATP. We wtorek Australijczyk powrócił do rywalizacji przy okazji singla w Brisbane, ale nie odniósł sukcesu. Po ponad dwugodzinnym i bardzo wyrównanym starciu musiał uznać wyższość Giovanniego Mpetshi Perricarda. Do rozstrzygnięcia losów meczu potrzebne były aż trzy sety, ale w żadnym z nich kibice nie zobaczyli przełamania.

3 Screen z https://x.com/TennisTV/status/1873995007712989512 Otwórz galerię Na Gazeta.pl